La soja lideró las subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con un incremento de $5.000 en los contratos con entrega antes del 25 de diciembre, en $85.000 la tonelada, en el primer día de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar hasta el 31 de diciembre.

El viernes pasado el mercado anticipó la puesta en marcha del PIE cuando registró una suba de $18.000, al pasar de $62.000 a $80.000 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega disponible se ofrecieron abiertamente US$ 235 la tonelada, sin cambios entre jornadas.

En tanto, la entrega en diciembre se mantuvo en US$ 240 la tonelada y la descarga pactada para enero cayó US$5 respecto a la rueda previa, al cerrar en US$240.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, la entrega durante el segmento de febrero - marzo de 2023 se mantuvo sin variaciones en US$ 245; abril, US$ 240; mayo ,US$ 235; junio, US$ 220; y julio, US$ 210.

Por último, el girasol se ubicó en US$ 450 y el sorgo en US$ 230, mientras que por el trigo no se registraron ofrecimientos. (Télam)