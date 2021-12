Las exportaciones argentinas hacia Brasil aumentaron un 99,6% interanual en noviembre, al sumar US$ 1.355 millones, el undécimo incremento consecutivo y el registro más elevado desde octubre de 2013, informó hoy la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Por su parte, las importaciones desde Brasil alcanzaron los US$ 1.047 millones, con un incremento de 11,5% frente a noviembre de 2020.

De esta manera, "el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit -por tercer mes consecutivo- de US$ 307 millones, marcando un incremento de 232,3% mensual, al tiempo que se observa una reversión frente a noviembre de 2020, cuando se había verificado un déficit de US$ 260 millones, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía de Brasil", precisó el informe de la CAC.

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 2.402 millones en el undécimo mes del presente año, un 48,5% superior al valor obtenido en 2020 (cuando había sido de US$ 1.618 millones), y el mayor valor desde agosto de 2018. Asimismo, el intercambio tuvo un incremento del 2,5% respecto al mes anterior.

La CAC destaca que "la suba de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (99,6%) correspondió a Vehículos de motor para transporte de mercancías, Vehículos de turismo y Trigo y Centeno sin moler, mientras que el incremento en las importaciones argentinas (11,5%) se explicó principalmente por Vehículos de turismo, Piezas y Accesorios de vehículos automotores y Minerales de hierro y sus concentrados".

En relación con los orígenes de las exportaciones, Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 4.507 millones) y los Estados Unidos (US$ 4.189 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 5.028 millones) y Estados Unidos (US$ 2.671 millones).

Respecto del volumen de comercio acumulado en el período enero–noviembre, "el flujo de comercio entre ambas economías se incrementó un 46,1% interanual alcanzando US$ 21.628 millones, mientras que el déficit comercial de Argentina mostró una disminución de 64,8%, al situarse en US$ 202 millones frente a los US$ 572 millones en el mismo período de 2020. Este desempeño responde al crecimiento de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (50,6%), que superó el avance de las importaciones argentinas desde Brasil (42%) en dicho período", remarcó la CAC.

(Télam)