El acuerdo de intercambio de información tributaria (IGA) con Estados Unidos se firmará en los próximos días, lo que permitirá detectar cuentas no declaradas en el país del Norte de contribuyentes argentinos.

La puesta en marcha del acuerdo será luego el disparador de la discusión en el Congreso de un nuevo proyecto de ley de blanqueo de capitales, para que las personas físicas o beneficiarios finales de sociedades tengan la alternativa de repatriar esos fondos no declarados ante el fisco argentino.

Ambas acciones de gobierno fueron adelantadas formalmente por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco de un encuentro organizado el jueves por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

"El ejercicio 2022 formará parte del acuerdo y ya estamos trabajando para sacar una buena ley para que se formalicen los argentinos que eludieron a las autoridades fiscales trayendo sus dólares al país y construyendo valor para el futuro", señaló el ministro Massa ante los empresarios que lo escucharon con atención en el almuerzo del Cicyp.

En el Palacio de Hacienda estiman que los fondos no declarados en cuentas estadounidenses rondan los US$ 100.000 millones y confían que, sobre ese total, ingresarán en la AFIP poco más de US$ 1.000 millones anuales, producto de la información que recibirá la AFIP sobre cuentas de residentes argentinos en instituciones financieras de Estados Unidos.

Estados Unidos, a diferencia de otros países, intercambia información a través de acuerdos IGA, ya sea en su versión 1 o 2, que habilita la implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), que entró en vigencia en el año 2013.

Este mecanismo habilita la presentación de informes de los cuentahabientes de las entidades financieras extranjeras al gobierno de su jurisdicción.

Argentina y Estados Unidos firmarán el IGA 1, que es el mismo que rige en Brasil, Perú, China, Israel, Canadá, México y los países centrales de Europa, entre otros, que se caracterizan por ser recíprocos.

Con una interpretación diferente respecto a los alcances, especialistas tributarios afirman que este sistema de intercambio solo informa quién es el titular de la cuenta, más algunos datos adicionales, sin obligación de hacerlo con los beneficiarios finales.

Esto se explica, de acuerdo a la visión de expertos impositivos, a que el IRS (la AFIP de Estados Unidos) no dispone de esa información por un amparo que deviene de la ley de secreto bancario en el país del Norte.

"Vamos a ir a buscar a todos aquellos por fuera del zoológico, que eluden o evaden sus obligaciones con el Estado, para que no paguen justos por pecadores", advirtió el ministro Massa.

Tras la firma del acuerdo llegará el segundo capítulo, el del blanqueo, que está en proceso de análisis en cuanto a su alcance y deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación, cuyas sesiones ordinarias se encuentran extendidas hasta el 30 de diciembre.

En el Palacio de Hacienda apuntan a los contribuyentes que eludieron el blanqueo implementado durante la administración de Mauricio Macri, que se refugiaron en el vacío de intercambio de información con la Argentina, que ahora se abre con la firma del IGA 1.

En aquel blanqueo, tan exitoso en recaudación como dudoso en su metodología, se exteriorizaron capitales por más de US$ 115.000 millones, tras la aprobación del Congreso luego reforzada por un decreto que permitía la adhesión de familiares de los funcionarios.

El blanqueo de Macri, anunciado en el 2016 y cerrado un año después, permitió la exteriorización de las tenencias de moneda nacional o extranjera e inmuebles, demás bienes en el país y en el exterior, acciones, participaciones societarias en empresas, derechos como beneficiarios de fideicomisos, cuotas partes de fondos comunes de inversión, ADRs de empresas argentinas que coticen en el exterior, bonos, Obligaciones Negociables y otros instrumentos financieros. (Télam)