Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires superaron los US$ 2.400 millones durante julio y se reafirmó Brasil como principal destino de las exportaciones, seguido de China y Chile, informó el Ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López.

"En julio, las exportaciones de la provincia superaron los US$ 2.400 millones. La participación bonaerense escaló al 39,8% del total nacional. El buen desempeño industrial permite atenuar el impacto de la sequía en las ventas de trigo y maíz", detalló López en su cuenta oficial de X.

El funcionario también precisó que "en julio, las manufacturas industriales fueron el principal rubro exportador, con ventas externas por US$ 992 millones".

"Las exportaciones industriales registraron un crecimiento interanual de 4,2%, compensando parcialmente el retroceso de los productos primarios (-44,9%; US$ 369 millones)", detallló.

MIRÁ TAMBIÉN Pagarán mañana jubilaciones y pensiones de haberes mínimos con DNI terminado en 8

La participación bonaerense escaló al 39,8% del total nacional

El buen desempeño industrial permite atenuar el impacto de la sequía en las ventas de trigo y maíz

López explicó en su hilo que "en el transcurso del año, las ventas bonaerenses registran un retroceso de cerca de 20%. La caída se concentra en los productos afectados por la sequía: trigo, maíz, girasol y derivados de soja explican 15 puntos de la contracción, por menores ventas por US$ 2.800 millones vs. 2022".

"En julio, las exportaciones de la provincia superaron los US$ 2.400 millones. La participación bonaerense escaló al 39,8% del total nacional. El buen desempeño industrial permite atenuar el impacto de la sequía en las ventas de trigo y maíz", detalló López en su cuenta oficial de X.

"Brasil se reafirma como el destino más importante de las exportaciones bonaerenses, explicando el 23,4% de las ventas externas de julio (US$ 565 millones). En orden de importancia, le siguieron las ventas a China (8%, US$ 194 millones) y Chile (5,9%, US$ 143 millones)", precisó.

López remarcó que "la participación bonaerense en las exportaciones nacionales está en ascenso. Esto se debe al desempeño industrial, en el cual la provincia es amplia protagonista: En julio, la PBA explicó el 52,7% de las exportaciones nacionales de este rubro".

"Nuestro objetivo desde la gestión de @Kicillofok es seguir trabajando conjuntamente con todos los sectores productivos para garantizar que, una vez terminado el efecto de la sequía, se retome el sendero de expansión comercial observado en 2021 y 2022 en nuestra provincia", finalizó su posteo. (Télam)