Participantes de un hackaton para desarrollar software usando inteligencia artificial, debatieron el límite del uso de esta tecnología en desmedro de la experiencia de los profesionales humanos.

En un hackaton convocado para "amigarse con la IA", realizado por la empresa Redbee, uno de los equipos generó un debate al utilizar herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones de diseño, arquitectura o infraestructura, en detrimento de la experiencia y el análisis contextual de los profesionales.

"Esta discusión puso de manifiesto la importancia de mantener un equilibrio entre la experiencia humana y las recomendaciones de la IA", indicaron los organizadores tras el debate.

Agregaron que "es muy fácil caer en la tentación de confiar a una AI las decisiones relacionadas con aspectos que son muy importantes, como por ejemplo el modelo de arquitectura a utilizar (micro front end, monolítica, etc), qué infraestructura usar (on premise, cloud, etc), entre otras", pero que "estas decisiones claves de cualquier proyecto de software deben ser supervisadas por un/a arquitecto/a con experiencia, y son el resultado de muchas consideraciones que a veces trascienden lo meramente técnico".

"El Hackathon fue una oportunidad increíble para explorar las posibilidades de la IA en el desarrollo de software" señalaron desde Redbee.

"Si bien los equipos se chocaron con limitaciones o problemas (criterios de aceptación que no cubrían casos negativos, código que requirió cambios para funcionar correctamente, etc), fue muy evidente el impacto masivo que estas herramientas pueden tener sobre nuestros procesos, permitiendo concentrarnos en las partes más creativas y gratificantes del trabajo", detallaron.

Consideraron que la "experiencia respalda los hallazgos de encuestas recientes que sugieren que el uso continuado de estas herramientas puede aumentar la productividad, la velocidad en tareas repetitivas y permitir a los desarrolladores centrarse en trabajos más gratificantes". (Télam)