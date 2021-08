Productores autoconvocados en una asamblea multisectorial en la ciudad cordobesa de Bell Ville propusieron iniciar este jueves un cese de comercialización que incluiría tanto hacienda como granos, con presencia al costado de las rutas

Fueron invitadas a participar las entidades de la Mesa de Enlace, que empezaron a consultar a las bases sobre si acompañarán la medida, según pudo saber la agencia NA

En la asamblea de Bell Ville, en el sudeste cordobés, participaron representantes del sector turismo, gastronomía y centros comerciales, porque se piensa que se afecta al sector privado con medidas restrictivas. Mientras que la Mesa de Enlace de Córdoba representó por medio de los delegados Javier Rotondo y Alejandro Ferraro a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) que integran CRA, Coninagro, Sociedad Rural y Federación Agraria

El disparador de esta intención de protesta son las restricciones a las exportaciones de carnes vacunas y la asamblea multitudinaria que llevaron a cabo el campo y la ciudadanía el 9 de julio último en San Nicolás, provincia de Buenos Aires

Mientras que en Bell Ville hubo representantes de distintos puntos del país, ya que el malestar es creciente porque se elevaron propuestas al Gobierno desde San Nicolás que no fueron respondidas

Walter Malfatto, delegado de Bragado, Buenos Aires, dijo que no hay una fecha para el cese de la nueva protesta y que las medidas se irán endureciendo porque hay "cansancio por las políticas retrógadas del Gobierno". En tanto, José Perkins, otro autoconvocado, indicó que "en principio" la medida, que se impulsó iniciar desde las 22:00 de este jueves, será por "15 días" e incluirá tanto "hacienda y granos", además de seguir en estado de alerta y movilización al costado de las rutas

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, señaló en declaraciones que sus bases no están muy convencidas de que el paro sea la mejor acción: "Los productores, sobre todo los chicos también perdemos en un cese de comercialización", añadió. En tanto, señaló: "Por lo que sé, no hubo una convocatoria sino un pedido que la Mesa de Enlace considere el tema. Mañana lo vamos a hablar con la Mesa, y llegado el caso, Coninagro lo discutirá en su Consejo. El Gobierno intervino el mercado de exportación bovino a mediados de mayo, suspendiendo primero operaciones por 30 días y luego restringiendo envíos a una cuota equivalente al 50% de los volúmenes del segundo semestre del 2020. Dejó fuera de este límite sólo se autorizan operaciones realizadas con países que otorgan acceso preferencial a Argentina: envíos Unión Europea Cuota Hilton, Cuota UE 481 y Cuota Estados Unidos. En un primer momento, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, les había prometido hace casi un mes a las entidades que trabajan en el armado del Plan Ganadero que se liberaría los embarques de vaca a China (principal mercado de Argentina) y la carne Kosher a Israel, pero todavía no hubo confirmaciones al respecto. El último relevamiento realizado por CREA refleja que el 66% de los 1.100 empresarios agropecuarios consultados cree que la situación del país estará peor dentro de un año, una proporción ocho puntos superior al nivel registrado en marzo pasado. Adicionalmente, un 17,8% de los empresarios ganaderos CREA manifestó que planea pasar parte de la superficie dedicada a ganadería hacia la agricultura en la campaña 2021-2022

Se trata del registro más elevado de la serie histórica de la encuesta SEA de CREA, lo que podría estar indicando el inicio de un proceso de desinversión en la actividad.