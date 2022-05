El comercio bilateral entre Argentina y Brasil alcanzó en abril los U$S 2.288 millones, un 33% superior al valor obtenido en igual período de 2021, y creció un 5,5% respecto a marzo debido a mejor desempeño tanto de las exportaciones como de las importaciones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del vecino país.

Las ventas argentinas a Brasil aumentaron en abril 24,8 % con respecto a igual mes de 2021 al sumar U$S 1.029 millones, continuando con la tendencia positiva de marzo, mientras que las importaciones desde aquel destino sumaron U$S 1.259 millones, con un alza interanual del 40,5 %, la mayor suba de los últimos cuatro meses.

Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit, el cuarto mes consecutivo, de U$S 230 millones, una situación no observada desde 2018, último período con los cuatro primeros meses del año con déficit comercial, de acuerdo con sendos informes elaborados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la consultora Abeceb.

Como resultado de este intercambio, el flujo entre Brasil y Argentina aumentó en abril 33% interanual y 124% respecto de igual mes de 2020, al alcanzar los US$ 2.288 millones, la cifra más alta para un cuarto mes del año desde 2018.

El comercio bilateral, de esta manera, acumula en los cuatro primeros meses del año un saldo comercial negativo para la Argentina por U$S 852 millones debido a que las exportaciones crecieron 4% con respecto a los primeros cuatro meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron 26,7 % en el mismo período.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en abril (24,8 %) correspondió principalmente a los rubros Vehículos de pasajeros, Trigo y centeno sin moler, Motores de pistones y sus partes, Vehículos automotores para transporte de mercadería y usos especiales y Polímeros de etileno en formas primarias.

En tanto, el incremento interanual de las importaciones argentinas (40,5 %) se explicó principalmente por Piezas y Accesorios de vehículos automotores, Mineral de hierro y sus concentrados y vehículos de pasajeros.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de Estados Unidos (U$S 4359 millones), China y Hong Kong y Macao (U$S 3983 millones) y Alemania (U$S 1047 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9239 millones) y Estados Unidos (U$S 2902 millones).

Para la consultora Abeceb, hacia adelante, y en línea con lo observado en el primer cuatrimestre, se espera que la tendencia de la balanza comercial bilateral a mayor déficit se consolide, con importaciones que seguirán creciendo por encima de las exportaciones, por lo que se estima que el déficit comercial rondará los USD 2.200 en todo el año. (Télam)