Las exportaciones argentinas al Brasil crecieron un 57% en 2021 y fueron las más altas de los últimos 7 años, según informó hoy la embajada argentina, en Brasilia.

La delegación argentina en el vecino país señaló que "en diciembre de 2021 las exportaciones argentinas al Brasil fueron de US$ 1.234 millones y las importaciones de productos brasileños alcanzaron los US$ 1.138 millones, con saldo superavitario de US$ 96 millones".

"En 2021, las exportaciones argentinas fueron de casi US$ 12.000 millones, con una comercio bilateral de casi US$ 24.000 millones, y un superávit para Argentina de US$ 70 millones", agregó la Embajada mediante un comunicado.

Se trata de un récord de exportaciones de los últimos 7 años y para encontrar un mayor monto de exportaciones hay que remontarse a 2014 con US$ 14.000 millones, precisaron.

La Embajada Argentina remarcó que "la balanza comercial superavitaria con Brasil y el récord de exportaciones es fruto del trabajo que se hace desde la Embajada en Brasil y los 10 Consulados Argentinos, junto con la Cancillería Argentina".

Entre las acciones desarrolladas se destacaron "la formación de 14 Cámaras Bilaterales de Comercio e Industria, el lanzamiento del Programa de Reducción de Costos Logísticos, bajo el cual operadores logísticos y de comercio exterior ofrecen descuentos tarifarios para las exportaciones argentinas a Brasil, la realización de rondas de negocios y misiones comerciales en diversos sectores estratégicos a partir del relevamiento de la demanda potencial de la oferta exportable argentina".

También se resaltó "el trabajo junto con el BICE, el Banco Nación y el Banco Provincia, para lanzar líneas de crédito para financiar las exportaciones argentinas a Brasil, la promoción de nuestros productos para atraer inversiones productivas hacia nuestro país, la liberación de todas las trabas sanitarias y fitosanitarias que existían para los productos agrícolas a través del diálogo fluido con las autoridades brasileñas".

Al mismo tiempo, se logró la aprobación de la harina HB4 sobre la base de trigo genéticamente modificado, el primer producto de exportación agrícola a Brasil.

La embajada argentina consideró que "para 2022 se propone consolidar aún más la inserción de PYMES argentinas al mercado brasileño y, para ello, se ha trabajado fuertemente junto con la Cancillería y la Red de 10 Consulados Argentinos en la elaboración del Plan de Acción de Promoción Comercial en Brasil 2022".

El parte oficial señaló que "se identificaron 30 sectores prioritarios que tienen grandes oportunidades de negocios en Brasil, como por ejemplo alimentos y bebidas, carnes, lácteos, vinos y olivícola, autopartes, maquinarias y metalmecánica, fertilizantes, entre otros.

Este plan cuenta con acciones concretas, como misiones comerciales, misiones inversas, rondas de negocios, participación en las ferias más importantes, talleres y seminarios, entre otras. (Télam)