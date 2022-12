(Por Andrea Delfino) La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) renovó autoridades y por primera vez en su historia la mayoría de los integrantes representan a empresas tradicionales, lo que es un reflejo de la evolución del sector que ya se enfrenta al desafío del web 3.0 con la incorporación de realidad virtual para darle al cliente una experiencia inmersiva.

El crecimiento del comercio electrónico en el interior del país, la evolución del negocio en la web 3.0 y el fortalecimiento de los eventos de ventas con descuento, Hot Sale y Cybermonday, son los tres objetivos centrales de la nueva comisión directiva de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), dijo a Télam Andrés Zaied, flamante presidente de la entidad.

Zaied, gerente de Canales Digitales de Megatone, dijo a Télam que "la pandemia le dio al comercio electrónico la oportunidad de mostrar y de demostrar que es una herramienta de solución. El que sólo vendía físico, empezó a vender por WhatsApp; el que vendía por WhatsApp empezó a vender por redes sociales; el que ya estaba en redes sociales armó una tienda para poder rápidamente meter su producto en catálogo; y quien ya tenía ecommerce, lo mejoró, lo amplió".

A continuación los principales tramos del reportaje con Télam:

MIRÁ TAMBIÉN Las transferencias a las provincias crecieron en los 11 primeros meses del corriente año

Télam.- Las empresas del mundo físico ganaron espacios en la conducción de la CACE.

Andrés Zaied.- También tenemos empresas que son del mundo 'On' del comercio en línea exclusivamente. Tenemos muchas 'Off' -empresas nacidas fuera de internet- porque fue grande y relevante la expansión al 'On'. Creímos que este era el momento de armar una nueva comisión directiva con esta nueva energía.

Todo lo que hicimos hasta ahora nos trajo hasta acá. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos como cámara. El desafío es que ahora hay que romper el techo.

T.- En la post pandemia se ve una especie de crecimiento orgánico en las ventas, algo que se puede llegar a interpretar casi un amesetamiento. ¿Ustedes también perciben esto?

MIRÁ TAMBIÉN Licitación del Plan Gas logra menores precios a los previstos con importante ahorro fiscal

AZ.- Coincido en la mirada de un crecimiento orgánico natural. La pandemia le dio al comercio electrónico la oportunidad de mostrar y de demostrar que es una herramienta de solución. El que sólo vendía físico, empezó a vender por WhatsApp; el que vendía por WhatsApp empezó a vender por redes sociales; el que ya estaba en redes sociales armó una tienda para poder rápidamente meter su producto en catálogo; quien ya tenía ecommerce, lo mejoró, lo amplió.

No es un secreto que la aceleración (del año 2020) produjo un cuello de botella operacional. Trabajamos con nuestros socios, con logística y lo resolvimos.

Más allá de ser una herramienta de solución en el día a día, el ecommerce se mostró como una herramienta de solución frente a ciertas críticas; porque es una forma muy sana de llegar a un cliente.

T.- ¿El comercio electrónico explica hoy el 5% del total del comercio minorista en Argentina?

AZ.- Estamos ahí, en torno al 5 y al 7%, siempre tratando de crecer. Un dato relevante en el estudio de medio término del año, nos dio un crecimiento de 14% en productos, es decir que la gente cada vez compra más productos por ecommerce. Por eso no veo una meseta sino un crecimiento orgánico.

Si quitas de la serie la pandemia, se ve una pendiente de crecimiento constante. Y en nuestros eventos especiales de venta (Hot Sale y Cybermonday) , cada vez participan más empresas.

En el último Cybermonday la cantidad de empresas participantes creció 5%. Uno de los objetivos para este nuevo período es hacer crecer el ecommerce en el interior y para esto vamos a tener un plan de trabajo para que la CACE ayude a que el interior crezca. Vamos a poner foco en el interior. Vamos a participar más en el semillero digital, donde asesoramos, brindamos información, consultoría y sponsoreo para que las empresas se vuelquen al ecommerce y tengan un manual de buenas prácticas.

T.- ¿La CACE va a contar con oficinas regionales?

AZ.- Eso crece, queremos más directores y subdirectores de comisiones regionales, queremos estar en más regiones, ser más representativos y queremos traer más gente del interior a través de esta representatividad que vamos a desplegar a lo largo de todo el país.

T.- ¿Cuál es la principal preocupación de la macroeconomía para esta industria?

AZ.- Los dolores que tenemos como sociedad económica: la inflación, nuestros vaivenes. No como preocupación de la cámara, sino de los socios.

Como sociedad y sobre todo digital, tenemos una alta capacidad para acomodarnos. Es pensamiento líquido; como el agua se acomoda al envase; el comercio electrónico tiene esa capacidad de cambiar en el momento y de tomar una decisión y decir: ahora es por acá. En el mundo digital: la capacidad que tenemos de adaptarnos y tratar de entender rápidamente la situación y ponernos objetivos medibles, alcanzables. Vemos cómo se están cumpliendo y si no se están cumpliendo, volvemos a cambiar la dirección.

Estas son herramientas que tiene el ecommerce y el mundo digital para poder afrontar los vaivenes a los que la sociedad nos tiene acostumbrados.

T.- ¿Cuánto empleo generó el ecommerce este año?

AZ.- No tengo el dato aún, pero en esta actividad falta gente, necesitamos más gente, que haya más gente capacitándose. Nosotros trabajamos mucho en educación para tener cada vez más recursos. Y en distintas categorías. Necesitamos en todos los niveles, no sólo desarrolladores, marketing, ventas, también gente de negocios que tenga una mirada general.

Eso hablando de los productos físicos. Pero también viene una evolución. En la Web 3.0 aparecen realidad aumentada y realidad virtual como formas de mejorar la experiencia del cliente. Aparece Blockchain, los NFT, los productos intangibles que también vamos a entregar. Se viene una expansión del ecommerce.

T.- ¿Cuáles son los tres objetivos principales de la gestión de esta comisión directiva?

AZ.- Los objetivos son fortalecer el interior, Hot sale y Cybermonday como protagonistas del ecommerce en Argentina y Web 3.0 con todo lo que incluye. (Télam)