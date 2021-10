La deuda externa del sector privado alcanzó los US$ 80.237 millones al cierre del segundo semestre de este año, un aumento trimestral de US$ 986 millones (+1,24%) explicado casi en su totalidad por el endeudamiento que empresas exportadoras tomaron por US$ 1.369 millones para financiar un aumento de sus envíos al exterior, informó hoy el Banco Central (BCRA).

En un contexto de fuerte aumento de las ventas al exterior explicado tanto por la gradual recuperación de la economía mundial y la suba de los precios internacionales de los productos, la deuda externa por exportaciones de bienes totalizó US$ 7.443 millones, un aumento de US$ 1.369 millones (+22,5%) con respecto al trimestre previo.

El incremento estuvo básicamente explicado por el sector “Elaboración de productos alimenticios”, con una suba de la deuda de exportaciones de bienes de US$ 1.158 millones, detalló la autoridad monetaria en su "Informe sobre Deuda Externa Privada".

Cabe destacar que en ese sector se ubican empresas dedicadas a la comercialización de oleaginosas y cereales, principal sector exportador de la economía que representó el 59% de la posición total de la deuda externa privada por exportaciones de bienes al cierre de la primera mitad del año.

Asimismo, la recuperación de las importaciones de bienes luego de la reactivación económica llevó a la deuda externa por importaciones de bienes a aumentar hasta los US$ 22.525 millones al final del segundo trimestre de 2021, con un incremento de US$ 132 millones con respecto al cierre del trimestre previo.

Por su parte, la deuda externa por servicios registró cancelaciones netas de US$ 68 millones respecto del trimestre anterior, que llegó a US$ 8.128 millones al finalizar la primera mitad del año.

Por último, la deuda externa financiera de las empresas se ubicó en US$ 42.141 millones al cierre del período, por lo que continuó la tendencia de cancelaciones netas, en este caso, por US$ 447 millones en el trimestre, explicadas principalmente por la cancelación de préstamos financieros por US$ 608 millones y de títulos de deuda por US$ 290 millones.

En septiembre del año pasado el BCRA estableció una serie de lineamientos para que las empresas con vencimientos de deuda financiera por más de US$ 1 millón al mes iniciaran un proceso de refinanciación de sus compromisos nominados en moneda extranjera, que permitiera acomodar su perfil de vencimientos para el normal funcionamiento del mercado de cambios.

"Las renegociaciones registradas durante el segundo trimestre de 2021 de unas 32 empresas impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos US$ 900 millones respecto de los vencimientos originales para ese mismo periodo", detalló el BCRA en el informe.

De esta manera, en el primer semestre de 2021 unas 50 empresas lograron renegociar vencimientos por US$ 2.120 millones, generando menores compras netas en el mercado de cambios por unos US$ 1.300 millones. (Télam)