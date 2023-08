Un grupo de 16 empresas alimenticias exportadoras participó esta semana de una misión comercial al sur de Brasil, organizada por la Cancillería en colaboración con la Embajada argentina en ese país, en la que se coordinaron más de 500 reuniones de negocios.

La actividad apunta a ampliar la cartera que poseen estas empresas en el exterior y forma parte del Plan Nacional de Promoción de Exportaciones desarrollado por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones de Cancillería, junto con las instituciones que conforman el Consejo Público Privado para la Promoción de las Exportaciones.

Empresas argentinas en Brasil

En la misión, que se extendió hasta el pasado jueves, participaron 16 firmas exportadoras del sector alimentos y bebidas provenientes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Río Negro, Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisó hoy Cancillería a través de un comunicado.

Puntualmente, la misma se centró en la región de Rio Grande do Sul y Florianópolis, un mercado que reúne a casi 19 millones de personas.

La iniciativa fue encabezada por la directora Nacional de Promoción de Exportaciones, Laura Tuero, y tuvo colaboración también de los consulados argentinos de Florianópolis y Porto Alegre

Scioli en Brasil

La misión tuvo inicio el lunes en esta última ciudad, siendo inaugurada por el embajador en Brasil, Daniel Scioli.

Allí, los empresarios argentinos visitaron las instalaciones de los supermercados Zaffari, donde la comitiva fue recibida por las áreas encargadas de compras de dicha cadena.

Luego se realizaron más de 150 reuniones de negocios de las empresas argentinas con las contrapartes, con una amplia participación de distribuidores y cadenas de supermercados.

La segunda parte de la misión se desarrolló en Florianópolis donde hubo “más de 350 reuniones individuales con 22 contrapartes brasileñas”, según el Palacio San Martín.

La oferta exportable de la delegación argentina estuvo compuesta por bebidas alcohólicas (vinos, gin, ginebra y vodka) y no alcohólicas (jugos cítricos), alfajores, pastas, carnes (vacuna y porcina), hortalizas (ajos, cebollas y chalotes), frutas (peras, limones, uvas frescas), quesos, alimentos industrializados como frutas congeladas bañadas en chocolate, yogur helado y snacks.

Comercio entre Argentina y Brasil

En la actualidad, Argentina participa en un 35% de las importaciones brasileñas de productos en 28 posiciones arancelarias del sector Alimentos y Bebidas, por un total de US$ 658 millones anuales, según datos de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas.

Los principales productos alimenticios que Argentina exporta a su país vecino son ajos (US$ 117 millones), peras (US$ 92 millones), vinos (US$ 90 millones) vino espumante (US$ 4 millones); aceitunas en conserva (US$ 68 millones) y lácteos como quesos blandos (US$ 87 millones) y otros quesos (US$ 39 millones).

En los últimos cinco años los productos con mayor dinamismo y crecimiento fueron precisamente los lácteos y los vinos; junto con la harina de arvejas y guisantes y papas conservadas; mientras que otros se encuentran en pasos incipientes para instalarse en el mercado como aguardientes, licores, gin y whiskies.

La actividad, organizada por la Cancillería, fue valorada por las firmas participantes, subrayando el “acompañamiento recibido” desde “el momento de inscripción hasta la asistencia brindada durante la misión”. (Télam)