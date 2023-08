El Centro de Industriales de Córdoba emitió un duro comunicado en el que remarcó que la implementación del Impuesto PAIS constituye un "impuestazo". "Bregamos cada mañana por una Argentina pujante. Ésta, la de las `medidas de aguante` que estiran la agonía, no lo es", sostuvieron con dureza empresarios metalúrgicos de Córdoba. La frase quedó plasmada en un comunicado que emitió la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) y estuvo dirigido a Eduardo Accastello, ministro de Industria, Comercio y Minería de esa provincia. La advertencia llega en momentos críticos para los importadores argentinos que sufrieron un salto en sus costos por la aplicación del impuesto PAIS, así como también una marcada caída en los permisos para operar y acceder al dólar oficial, por el cepo a las compras al exterior. Esto llevó a que la mayoría de las cámaras empresariales se manifiesten en contra de las últimas decisiones del Gobierno. Esta tarde se sumó la Unión Industrial que, por segunda vez en pocos días, alertó "sobre el impacto negativo de las medidas". Asimismo, el reclamo la Comisión Directiva de la CIMCC remarcó: "Con profundo malestar, sostenemos que más que una devaluación encubierta, estas medidas constituyen lisa y llanamente un `impuestazo`". "Consideramos irracional e intolerable seguir profundizando el golpe permanente al que desde hace ya tiempo se ve expuesto el sector productivo de la Argentina. El daño que generarán las medidas recientemente anunciadas será tan alto que será muy difícil de revertir", señalaron. Asimismo, indicaron: "Sostenemos que para que las PyMEs metalúrgicas no pierdan mercados difíciles de recuperar, es necesario eximirlas de la aplicación del impuesto PAIS cuando se trata de producción exportable o contenida en integración nacional de productos destinados al mercado externo". Las cifras del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) muestran la retracción causada por este fenómeno: en la tercera semana de julio, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, aún no había oficializado la devaluación encubierta que encareció el dólar importador, el promedio diario de operaciones autorizadas para importación era de US$ 142 millones. Luego de la implementación del Impuesto PAIS, ese saldo diario cayó 75 por ciento, a 36 millones de dólares. Con la sequía como factor determinante, la escasez de divisas sigue siendo crítica

Mientras en lo que va del año las exportaciones retrocedieron 24,5%, las importaciones hasta junio habían caído 8,5 por ciento. En la balanza comercial esto se tradujo en un déficit de 4.387 millones de dólares contra un superávit de 2.977 millones de dólares en el mismo período de 2022. Con estas cifras y aún sin un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitan recomponer en parte las reservas negativas del Banco Central, que ya rondan los 10.000 millones de dólares, el Gobierno encareció las importaciones con el Impuesto PAIS al 7,5 por ciento a bienes y al 25 por ciento a servicios. Esta semana, además, redujo en un 25% el cupo permitido para que las empresas importadoras realicen compras en el exterior. Los importadores se anoticiaron de esta modificación por medio del sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF) en el portal de AFIP

Sin anuncios oficiales, vieron como su capacidad para concretar la compra de dólares cayó desde 25 hasta 0 por ciento. El CEF tiene en cuenta la capacidad de pago y el cumplimiento tributario de la empresa, y en base a esos parámetros va liberando las autorizaciones al comienzo de cada mes. Fuentes oficiales sostuvieron que se trata de un ordenamiento que solo afecta a quienes no liquidaron divisas en tiempo y forma

Pero en el sector aseguran que la nueva norma es arbitraria y alcanzó también a quienes no tenían operaciones pendientes. Desde la Cámara de Importadores destacaron que hay más restricciones, "y encima agosto comenzó con los CEF de las empresas caídos". "Un mal panorama para el comercio exterior en general y las importaciones en particular, para el resto del año", precisaron. La Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina se sumó a los reclamos y, a través de una carta, expresaron: "En las importaciones hay casi 100 por ciento de recorte porque te niegan la capacidad financiera sin explicaciones y como la fórmula de la AFIP es secreta no tenés forma de pedir explicaciones". ​"Además no te registran los despachos y dicen que no ingresaste la mercadería y es otro motivo de bajarte la capacidad. Y finalmente todos los trámites (certificaciones de seguridad, excepción a certificaciones por uso idóneo u otros) tardan 90 días con suerte, cuando antes en una semana los tenías resueltos. En Secretaría de Comercio están en campaña y no te sacan ningún trámite", afirmaron. SL/GAM NA