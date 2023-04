Representantes del China Gezhoba Group anunciaron hoy al ministro de Economía, Sergio Massa, que antes del próximo 30 de junio la compañía desembolsará 500 millones de dólares en el país destinados a financiar la continuidad de la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el río Santa Cruz.

El futuro desembolso, además de permitir la financiación de las obras en ejecución, tendrá un impacto positivo en las reservas del BCRA, en medio de la pérdida de divisas por efecto de la fuerte sequía que atravesó el país en los últimos meses, informó esta tarde la cartera económica.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Palacio de Hacienda, Massa felicitó al Gezhoba Group por haber batido récord en términos de ejecución de la obra en marzo pasado.

Por el lado argentino, estuvieron junto al Ministro, la secretaria de Energía, Flavia Royón; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales de Mecon, Marco Lavagna, y el titular de Enarsa, Agustín Geréz.

El objetivo del proyecto de generación de energía, adelantaron, es poner en marcha la primera turbina en el primer trimestre del 2025.

El ministro adelantó que en la segunda semana de mayo un equipo técnico del gobierno argentino viajará a China a fin de acelerar todos los procesos vinculados al programa financiero del proyecto.

Ante los empresarios chinos, Massa valoró “la decisión de trabajar juntos, consolidar la obra, y sobre todo, tener la oportunidad de acceder a un desembolso de 500 millones de dólares en este segundo bimestre”.

El ministro también destacó ante los representantes de Gezhoba el desembolso de 480 millones de dólares de fin del año pasado, que contribuyó al cumplimiento de las metas de acumulación de reservas previstas para el 2022, en el marco del programa financiero con el FMI.

Del encuentro participaron Deng Yin Qi, presidente de negocios internacionales de China Gezhouba Group Co. Ltd.; Liu Huailiang, presidente de China Gezhouba Internacional Ltd.; Liu Wu, gerente general de China Gezhouba No.1 Engineering Co. Ltd.; Zhang Jun, gerente general de China Gezhouba Internacional Ltd.; Zhang Xiao Rui, director del proyecto AHRSC; y Fu Ang, director de la oficina administrativa de China Gezhouba Internacional Ltd.

Este aporte dado a conocer hoy estará destinado a la prosecución de las obras que se llevan adelante en el centro de la provincia de Santa Cruz, como parte del financiamiento del consorcio integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.

El proyecto, además de las represas y las centrales hidroeléctricas, contempla la construcción de una línea de Extra Alta Tensión de 170 kilómetros de extensión que conectará las represas al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En términos generales, la megaobra generará 6.000 nuevos puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos.

A comienzos de diciembre llegó al país, provenientes de China, la primera de las tres turbinas tipo Kaplan que potenciarán la Central Hidroeléctrica Cepernic, y que se estima podrá estar en funcionamiento entre fines de 2024 y comienzos de 2025, en tanto que la totalidad de la obra estaría operativa hacia 2028.

Como parte de ese desarrollo se estima que habrá un hito fundamental durante 2024 con el llamado desvío de río, lo que permitirá iniciar el llenado del lago de la represa, en tanto para este 2023 se continuará con los trabajos de movimientos de suelo y de hormigonado masivo según las etapas simultáneas.

El acuerdo con China se remonta a 2013, pero sufrió a partir del Gobierno de Mauricio Macri, en 2019, un "rediseño de ingeniería" que llevó a su parálisis y obligó a una renegociación del financiamiento y una adenda de contratos. (Télam)