La empresa Luz de Tres Picos S.A. concretó hoy la colocación de dos Obligaciones Negociables (ON) por más de US$ 77 millones en el mercado de capitales local destinados a financiar la construcción de dos parques eólicos en la provincia de Buenos Aires, informó Nación Bursátil, empresa del grupo Banco Nación (BNA) que participó de la operación.

Lasestán alineadas con los principios de “Bonos Verdes Sociales y Sustentables del BYMA" y alcanzaron un monto total de U$S 77,54 millones, correspondientes a colocaciones por U$S 15 millones y U$S 62,54 millones respectivamente, que se utilizarán para la construcción de los parques eólicos Mataco III y Vivoratá.

Uno de los títulos denominado "Bonos Sociales Verdes Sustentables, Clase 2 dollar linked" fue a 36 meses de plazo, a una tasa fija de 0%, por un monto nominal de US$ 15 millones, aunque las ofertas alcanzaron los US$ 41,66 millones.

Además, la empresa de energía eólica filial de la constructora y productora de hidrocarburos argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia colocó una segundadenominada "Bonos Verdes, Clase 3 dollar linked", a 10 años de plazo y a una tasa fija de 5,05% anual, por un monto nominal de US$ 62,54 millones, el 100% de las ofertas.

"Estas ONs devengarán intereses en forma trimestral y el capital será repagado en 14 cuotas semestrales iguales consecutivas, cada una por un porcentaje de 7,14% del monto de capital, con excepción de la última cuota que será del 7,18%", informó el BNA en un comunicado.

En este último caso, la primera cuota se pagará en el momento de cumplir 42 meses desde la fecha

de emisión. (Télam)