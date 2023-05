El multimillonario Elon Musk anunció hoy la designación de Linda Yaccarino como la nueva directora ejecutiva de Twitter, seis meses después de haber comprado la red social de la que, de igual manera, conservará el control como presidente ejecutivo del Consejo Administrativo y director de Tecnología.

"¡Estoy encantado de dar la bienvenida a Linda Yaccarino como nueva directora ejecutiva de Twitter!", dijo Musk en su plataforma, donde tiene la cuenta con mayor número de seguidores.

"Ella se concentrará principalmente en el negocio, mientras que yo me ocuparé del diseño de producto y las nuevas tecnologías", tuiteó.

El accionista mayoritario de Twitter había anunciado ayer que había contratado a una mujer para dirigir la empresa y especificó que se él se convertiría en "presidente ejecutivo del consejo administrativo y director de tecnología, supervisando las operaciones de productos, software y sistemas".

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

Durante los 12 años de servicio en la filial de la cableoperadora Comcast, Yaccarino contribuyó a unificar los medios de comunicación del grupo en una única plataforma publicitaria con el fin de simplificar la oferta a los anunciantes, precisó un cable de la agencia AFP

Desde que Musk tomó posesión de Twitter a finales de octubre, muchos anunciantes abandonaron la red, recelosos de la gestión imprevisible del nuevo dueño y en medio de la incertidumbre sobre la moderación de contenidos.

El multimillonario cambió el nombre de la empresa a "X Corp" el mes pasado y habla regularmente de su proyecto para hacer de Twitter una aplicación multifacética, con servicios financieros, como WeChat en China.

"Ansío trabajar con Linda para transformar esta plataforma en X, la aplicación multiuso", tuiteó Musk. (Télam)