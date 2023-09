El magnate Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X (ex-Twitter), habló sobre las causas de la inflación en la Argentina y apuntó contra el Gobierno por el "gasto excesivo".

El empresario de origen sudafricano replicó una publicación del polémico presentador estadounidense Tucker Carlson, quien advirtió que "la hiperinflación y una política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global".

"Viajamos a Argentina, donde ya pasó", contó Carlson en su tuit de presentación del informe que realizó sobre su visita al país, ocasión en la que entrevistó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Ante la publicación del periodista, quien fuera despedido de la cadena Fox News, Musk se refirió al tema y no dudó en responsabilizar al Gobierno.

Government overspending, which is the fundamental cause of inflation, has wrecked countless countries

"El gasto excesivo gubernamental, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países", escribió el empresario, considerado como el hombre más rico del planeta por la revista Forbes.