El INTA, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Ministerio de Agricultura de la Nación, elaboraron un mapa que se encuentra disponible en varios formatos digitales con la información actualizada sobre las subregiones para el desarrollo de los cultivos de invierno, con base en variables climáticas y edáficas, y que es una herramienta indispensable para la producción de trigo pan, cebada, trigo fideo, centeno, avena y alpiste en todo el país.

El mapa fue discutido y consensuado dentro del Comité de Cereales Invernales (CCI) y adoptado por la Comisión Nacional de Semillas (Conase); la última actualización había sido en 1952 y además de incluir las zonas de producción tradicional, también abarca las zonas con potencialidad para la producción de cereales invernales, que antes quedaban afuera.

Ahora, por resolución del Inase quedó establecido como único mapa de referencia de las subregiones trigueras y de otros cereales invernales del país, se informó a través de un comunicado, y a la vez se oficializó su uso para la presentación de nuevos cultivares de cereales de invierno al Régimen de Fiscalización de Semillas y las redes de evaluación de cultivares para las especies abarcadas.

“El mapa estaba desactualizado, tenía subregiones con límites parcialmente definidos que no coincidían con los límites de departamentos y partidos”, explicó Pablo Abbate, especialista en cultivos de invierno del INTA Balcarce en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, no tenía en cuenta información sobre cambios definidos de precipitación, temperatura, suelo o relieve; y no estaban disponibles en formatos digitales. Sólo incluía las típicas zonas de producción. “Muchas regiones que, desde el punto de vista agroclimático, son aptas para el cultivo de cereales invernales no estaban incluidas en el antiguo mapa”, agregó Abbate.

Por su parte, Alberto Ballesteros, experto en descripciones varietales del Inase, manifestó que para la construcción del nuevo mapa se tuvo en cuenta “la experiencia de muchos profesionales de distintos ámbitos para el diseño de cada una de las subregiones. Las nuevas subregiones, además, toman en cuenta las divisiones políticas en las distintas provincias”.

“Es, sin dudas, un avance debido a que incorpora toda la experiencia y tecnología disponible hasta el momento”, señaló Ballesteros, y añadió: “Ahora se dispone de una herramienta más precisa y amplia”.

Se indicó que el primer mapa se había construido en 1938 y, la última actualización, había sido en 1952.

El área cubierta incluye desde el norte del país hasta el sur de Río Negro, y abarca las regiones por encima del paralelo 42° y no sólo las zonas que fueron tradicionalmente cultivadas con estos cereales. “Es muy importante resaltar que el nuevo mapa incorpora con gran detalle a localidades del NOA, del NEA y de la Patagonia, que anteriormente estaban escasamente detalladas”, subrayó Ballesteros. (Télam)