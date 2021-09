El vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández planteó hoy la necesidad de avanzar en el Paso Pehuenche hacia Chile, para "empezar a trabajar en cuestiones reales y tangibles, porque es una herramienta estratégica muy importante" para el desarrolló económico de la provincia y la región.

"Hemos abrazado el Paso Pehuenche como una herramienta muy importante y como una política de Estado junto al gobernador Sergio Ziliotto porque además constituye un gran motor económico no sólo para La Pampa, sino para el resto del país y es por eso que queremos que sea una realidad", declaró hoy a Télam, el vicegobernador.

En el marco de la reunión que mantuvo hace pocos días con el subsecretario de Asuntos nacionales de la Cancillería, Fernando Asencio y los funcionarios del área, Miguel Arguedas y Octavio La Croce, Fernández instó a las provincias que componen el Comité del Paso Pehuenche "para que se empiece a trabajar en cuestiones reales y tangibles".

Tras destacar que en el encuentro Asencio se comprometió a concretar una reunión con el embajador Felipe Solá para avanzar en ese sentido, Fernández planteó que "éste proyecto surge de una decisión institucional, que comenzó a trabajar el exgobernador Carlos Verna y hoy continua con Sergio Ziliotto".

"Acá hablamos del Paso Pehuenche, que a nosotros nos concierne, porque es un motor económico importante, estratégico para la provincia y la región, porque comprende los dos océanos y generará beneficios al comercio y también a otros rubros como el turismo. Es de una pendiente suave, no está expuesto al cierre y nos conecta a la región similar de Maule, de Chile, con cuyas autoridades tenemos contacto", señaló.

Tras remarcar que "no es que éste proyecto se ha olvidado, sino que han tenido relevancia otros temas", el vicegobernador destacó que "para motorizar éste paso, se requiere del apoyo del Gobierno nacional porque hay que invertir".

"En eso, nosotros vamos a insistir, mas allá de que sabemos que contaremos con ese apoyo", aseguró.

Además sostuvo la necesidad de "impulsar la producción y si bien el Paso Pehuenche no es la única vía, permite que los productos y servicios de la provincia pueden ser intercambiados al mundo entero, no solo en Europa si no también al sudoeste asiático, abaratando el transporte y motorizando de esa manera las economías regionales".

"Estamos hablando de una movilidad comercial donde del lado argentino tenemos tres puertos, el de San Nicolás, Buenos Aires y Bahía Blanca, e igual cantidad en Chile, entre ellos el del Valparaíso y el de Talcahuano, lo que nos genera un horizonte muy provisorio", argumentó.

"Pedimos empezar a trabajar, es un pedido respetuoso pero concreto para que, después de las elecciones y cuando la pandemia lo permita, poder juntarnos y empezar a dar pasos firmes", concluyó el vicegobernador. (Télam)