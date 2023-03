El vencimiento de US$ 2.700 millones previsto para mañana con el FMI se cancelará a fin de mes, una vez que el directorio del organismo apruebe la cuarta revisión y desembolse US$ 5.300 millones, informaron hoy fuentes del Palacio de Hacienda.

Este mecanismo ya se aplicó con anterioridad, en función de que no siempre los desembolsos del último acuerdo con el FMI coinciden con los vencimientos correspondientes a la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri por más de US$ 45.000 millones.

El visto bueno final del FMI, cuyo directorio se reunirá a fines de marzo, permitirá que la Argentina reciba un desembolso por alrededor de US$ 5.300 millones tras la aprobación de la cuarta revisión del acuerdo de facilidades extendidas.

Con ese desembolso se pagará el vencimiento de mañana por US$ 2.700 millones.

El Gobierno acordó la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reducción de casi US$ 2.000 millones en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 por el efecto de la sequía sobre las exportaciones.

El acuerdo incluyó también mantener sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año.

La decisión formó parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en ingles) de 30 meses de Argentina, que a fin de mes deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral.

Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a unos US$ 5.300 millones (correspondientes a 4.000 millones de DEG, Derechos Especiales de Giro) y procederá a cancelar el vencimiento previsto para esta semana.

El FMI, al momento de anunciar el acuerdo, admitió "un contexto económico más desafiante, particularmente por una la sequía cada vez más severa".

En este escenario "se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas, así como mantener el ancla del programa".

El escenario 2023 presenta algunas complejidades para la economía argentina, no solo por las dificultades para controlar la inflación sino por el efecto de la sequía en la generación de divisas.

Se trata de un contexto bien diferente al 2022, cuando las propias autoridades del FMI

destacaron el sobrecumplimiento de las metas fiscales, luego de que el déficit fiscal primario alcanzara el 2,3% del PIB (frente a una meta del 2,5%), en particular debido "al continuo sólido control del gasto y las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social".

"Al mismo tiempo, las reservas internacionales netas aumentaron en US$ 5.400 millones (por encima de la meta de US$ 5.000 millones), debido a mejoras en la balanza comercial y un importante apoyo oficial. El PIB real se expandió un 5,4% en 2022 y la inflación anual alcanzó el 94,8% al final del período", afirmaron los funcionarios del Fondo.

De cara al 2023, el acuerdo entre las autoridades argentinas y el staff del Fondo incluye un entendimiento para "una modificación del objetivo de acumulación de reservas internacionales netas" dado el "impacto cada vez más severo de la sequía" y que se solicitó que "la mayor parte de esta acomodación se realice a principios de 2023".

Dólares BCRA

Según detallaron fuentes del Ministerio de Economía, la meta de acumulación de reservas para el primer trimestre se reducirá más de US$ 3.000 millones, y en casi US$ 2.000 millones en todo el año.

Aún así, se mantendrá sin cambios la meta de déficit fiscal de 1,9% del PBI del corriente año.

Esto último se deberá lograr "a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario", señaló el FMI.

En lo que respecta a las reservas, durante la jornada de hoy el Banco Central informó el ingreso de dos desembolsos, uno de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el otro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El crédito de la CAF es por US$ 285,4 millones y el del BCIE por US$ 395 millones, que en total suman US$ 680,4 millones.

Fuentes oficiales recordaron además, que antes de fin de mes, debería entrar un cuarto desembolso de US$ 1.000 millones correspondientes al swap con China, del que ya se efectivizaron tres por US$ 1.000 millones cada uno.

"Y resta un último desembolso que seguramente será en abril", indicaron las fuentes, con lo que sumarán un total de US$5.000 millones.

"Dan liquidez al Banco Central y son parte del swap por US$ 18.500 millones que hace algunas semanas se anunció que US$ 5.000 millones iban a ser de libre disponibilidad", remarcaron las fuentes, tras lo cual concluyeron que con esto "no se altera el nivel de reservas internacionales, sino que dan liquidez para intervenciones en el mercado cambiario".

(Télam)