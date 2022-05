La soja volvió a cerrar al alza en el mercado de Chicago con sus cotizaciones apuntalas por buenos datos de exportación de Estados Unidos, mientras el trigo cayó nuevamente y se ubicó por debajo de los US$ 330 la tonelada.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,87% (US$ 5,42) hasta los US$ 626,57 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 0,68% (US$ 4,13) para concluir la jornada a US$ 603,24 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la "robusta demanda externa" de mercadería estadounidense.

Según marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), "la soja sigue competitiva frente a otras oleaginosas, lo cual sostiene a las cotizaciones", en especial en lo que se refiere al mercado de acietes.

Dicho subproducto avanzó 1,76% (US$ 30,86) y concluyó la jornada a US$ 1.784,17 la tonelada, mientras que la harina sumó 1,08% (US$ 5,07) y se posicionó en US$ 473,87 la tonelada.

Por su parte, el trigo volvió a tener una fuerte caída, esta vez por 2,64% (US$ 11,67) para cotizar a US$ 429,44 la tonelada por ventas técnicas de contratos por parte de los fondos especulativos.

Además, persiste la incertidumbre acerca de la oferta global del cereal, ya que los rindes en Estados Unidos y otros países productores del hemisferio norte posiblemente se vean afectados por la falta de lluvias".

No obstante, "se espera una cosecha abultada en Rusia, a la par que la ONU se encuentra negociando la posibilidad de exportar los granos ucranianos que se encuentran aislados por el bloqueo ruso", marcó la BCR.

Por último, el maíz descendió 0,57% (US$ 1,77) y cerró a US$ 306,58 la tonelada, presionado por el clima propicio para el avance de las siembras en el medio-oeste norteamericano. (Télam)