El trigo y el maíz lideraron las subas en el mercado de Chicago tras la publicación del informe sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que proyectó recortes en la producción y existencias finales de ambos cultivos en el país del norte.

El maíz escaló 3,64% (US$ 9,74) y cerró a US$ 276,86 la tonelada, debido a recortes en las proyecciones de producción en Estados Unidos, Canadá y en Rusia realizadas por el USDA.

En el primer caso, el ajuste fue de 47,52 a 46,18 millones de toneladas y no se limitó solo al cereal de primavera, fuertemente afectado por la falta de lluvias, sino que respondió "sobre todo a un ajuste sobre la producción de trigos de invierno, que pasó de 38,21 a 36,93 millones de tonelada", señaló la corredora de granos Granar.

En cuanto a Rusia, la merma fue de 85 millones de toneladas calculadas en julio a 72,5 millones de toneladas este mes, mientras que en el caso de Canadá, el recorte fue de 31,5 a 24 millones de toneladas.

Por su parte, el maíz ganó 1,93% (US$ 4,23) y se posicionó en US$ 223,22 la tonelada, como consecuencia de ajustes del rinde y el de la cosecha proyectada por la dependencia oficial para Estados Unidos.

En el primer punto, se produjo en descenso en las expectativas respecto a los rendimientos promedios, que pasaron de 112,66 a los 109,59 quintales por hectárea entre julio y agosto, "un valor que quedó incluso abajo del dato más pesimista de los privados", indicaron desde Granar.

Esto, por supuesto, impactó en la previsión de producción, que descendió de 385,21 a 374,68 millones de toneladas, contra los 381,12 millones calculados por los operadores.

Por último, el contrato de agosto de la soja cayó 0,28% (US$ 1,47) hasta los US$ 514,96 la tonelada, mientras que el de septiembre cerró sin cambios a US$ 494,94 la tonelada, mientras que las posiciones más alejadas concluyeron la sesión con ganancias.

Este casi nulo movimiento se debió que si bien el USDA estimó un recorte en la producción estadounidense superior a lo esperado por el mercado, que llevó a cotizar al commodity US$ 8 por encima del valor de cierre, la suba del stock americano, en conjunto con la merma en la expectativa de compras de China impactaron en los precios.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con un cierre estable de la harina a US$ 391,75 la tonelada y una caída en el aceite del 0,03% (US$ 0,44) hasta los US$ 1.400,13 la tonelada. (Télam)