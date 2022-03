El precio del trigo subió hoy más de US$ 80 en el mercado de Chicago y superó los US$ 473 la tonelada, con lo que alcanzó una nueva marca histórica para el cereal, en el marco de la escalada iniciada la semana pasada tras el comienzo de los enfrentamientos armados entre Rusia y Ucrania.

El contrato de marzo de trigo se catapultó 21,77% (US$ 84,49) la tonelada y alcanzó un precio récord de US$ 473,63 la tonelada, y avanzó desde que estalló el conflicto ruso-ucraniano US$ 133 por tonelada.

De esta manera, el cierre de hoy superó al anterior récord registrado el 27 de febrero de 2008, cuando la cotización se ubicó en torno a los US$ 470 la tonelada, según marcó la corredora de granos Granar.

Los fundamentos de esta suba respondieron a la "continuidad de la tensión que genera la guerra, que paraliza el comercio de trigo desde una región que no sólo es el principal polo proveedor global, sino que también es un centro de abastecimiento muy competitivo en materia de valores precios", explicó la corredora.

Cabe recordar que entre estos dos países se exporta casi el 30% del cereal a nivel mundial.

"Las cuestiones en torno del Mar Negro son cuándo y cómo se reestablecerá el comercio y si los productores, sobre todo los de Ucrania, lograrán sembrar el trigo de primavera", plantearon los analistas de Granar.

El informe señaló que, hasta el momento, no hay respuestas para estos interrogantes, pero que mientras tanto, "los países importadores siguen gestionando licitaciones con proveedores alternativos y con precios que nunca hubieran pensado en pagar pocas semanas atrás".

Por su parte, el contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,16% (US$ 1,01) hasta los US$ 617,30 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,28% (US$ 1,75) para posicionarse en US$ 612,79 la tonelada.

Si bien el mayor impulsor de los precios fue el conflicto bélico, "las mejoras climáticas en Sudamérica y tomas de ganancias limitaron sustancialmente las ganancias, además de generar bajas en las posiciones más lejanas y redunda en bajas para las posiciones de aceite de soja", detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La harina también cerró con ganancias, al lograr una mejora del 0,80% (US$ 4,08) y cerrar así en US$ 508,60 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,55% (US$ 27,34) para concluir la sesión a US$ 1.726,19 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,65% (US$ 4,32) y se posicionó en US$ 295,75 la tonelada, por el "efecto contagio" del trigo y la importancia de la cuenca del Mar Negro en la exportación del grano amarillo.

Cabe mencionar que por los puertos ucranianos sale cerca del 18% del maíz comercializado a nivel mundial, por lo que "la persistencia de la crisis limita los embarques al estar cerrada la operativa portuaria ucraniana", puntualizó la BCR. (Télam)