Los precios de los granos cerraron con alzas generalizadas en el Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una considerable suba en el precio del trigo, en consonancia con los sucedido en el mercado de Chicago.

Por el cereal con entrega en octubre la oferta se ubicó en US$ 242 la tonelada, US$ 7 por encima de la rueda previa.

Para las posiciones de la nueva cosecha 2021/22, se ofrecieron para la entrega en noviembre US$ 242; diciembre, US$ 243; enero, US$ 245; febrero, US$ 250; y marzo, US$ 255.

En cuanto a la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta generalizada sobre el final de la jornada fue de US$ 342 la tonelada, US$ 2 por encima de ayer, mientras que la oferta en pesos se ubicó en $ 33.720 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Eliminan las retenciones del sector automotriz a las exportaciones incrementales de 2022

Por el maíz con entrega contractual se ofrecieron US$ 195 la tonelada de forma abierta, con la oferta para entrega en noviembre en US$ 200.

Por último, el girasol se mantuvo a US$ 450 la tonelada. (Télam)