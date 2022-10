El precio del trigo para la descarga disponible saltó US$ 20 hasta US$ 340 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a pesar de que la jornada contó con menos operadores interesados en el cereal; mientras que por soja se ofrecieron abiertamente $52.000 la tonelada, mismo valor que ayer.

En la jornada de hoy, en el mercado del trigo si bien disminuyó el número de compradores pujando por la compra del cereal, los valores ofrecidos abiertamente se ubicaron por encima de los de ayer.

En el mercado de soja, las ofertas abiertas de compra por parte de la industria se realizaron sobre el cierre de la jornada, derivando en un menor dinamismo que el de ayer. No obstante, se mantuvieron sin cambios las ofertas nominadas en pesos.

De esta forma, por la oleaginosa con descarga disponible y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente $52.000, mismo valor que ayer; y, a diferencia del jueves, no se realizaron ofertas abiertas de compra nominadas en dólares estadounidenses.

Respecto al maíz con descarga disponible, las ofertas se ubicaron en US$ 245 la tonelada, mientras que la posición contractual registró una suba de US$ 5 para alcanzar los US$ 250.

En el mercado de maíz, se contó con una cantidad menor de ­compradores realizando ofertas abiertas, aunque se amplió el abanico de posiciones abiertas. Además, los valores abiertos de la rueda fueron entre estables y alcistas.

Luego, la entrega en noviembre se mantuvo en US$ 255 y diciembre y enero, US$ 260.

Por el maíz de la cosecha 2022/23, el segmento febrero-marzo escaló hasta los US$ 262; abril-mayo, US$ 260; junio, US$ 235; y julio, US$ 225.

Por último, el girasol cerró a US$ 350 -las cotizaciones se mantuvieron estables tanto las ofertas abiertas como el número de participantes activos- y el sorgo a US$ 220 - las ofertas de compra registraron una suba de cotizaciones con relación a ayer-. (Télam)