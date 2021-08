Los precios de los principales granos subieron hoy en el inicio de la semana en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó un aumento de más de US$ 9 en el trigo.

En el caso de la soja, el contrato de agosto avanzó 0,28% (US$ 1,47) hasta los US$ 521,30 la tonelada, mientras que la posición septiembre escaló 0,05% (US$ 0,28) para concluir la ronda a US$ 498,34 la tonelada.

Los fundamentos de los incrementos fueron tanto "las subas en los mercados de trigo y de maíz" como también "las condiciones de tiempo seco y caluroso que se pronostican para los próximos días sobre las zonas del Medio Oeste y de las Grandes Planicies estadounidenses que más humedad necesitan", explicó la corredora de granos Granar.

Las subas en los granos se vieron limitadas por el descenso en los precios del aceite, por la falta de novedades de la demanda china, que sigue concentrando su abastecimiento sobre Sudamérica, y por las noticias sobre márgenes desalentadores en la molienda de ese país.

MIRÁ TAMBIÉN Fuerte reacción de la industria química, aunque todavía está debajo de los niveles prepandemia

En tanto, sus subproductos presentaron resultados disímiles, con una baja del aceite de 1,82% (US$ 26,46) para cerrar en US$ 1.424,60 la tonelada, y una suba de la harina del 1,30% (US$ 5,07) hasta los US$ 393,74.

Por su parte, la cotización del maíz repuntó 2,14% (US$ 4,63) y se pactó a US$ 219,97 la tonelada, en compás con las subas del trigo y por "la falta de humedad que auguran para los próximos días los últimos pronósticos".

Por último, el trigo ascendió 3,65% (US$ 9,46) y concluyó la jornada en US$ 268,05 la tonelada.

"De la mano de compras técnicas y proyecciones bajistas de la producción global del cereal, los precios continúan el rally alcista. Se espera que el trigo de primavera siga perdiendo condición en Estados Unidos, en vista de los bajos rindes que se vienen observando en la cosecha recién iniciada. Finalmente, compras por parte de Argelia y Egipto también dinamizaron el mercado", fundamentó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). (Télam)