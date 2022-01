La cotización de la soja bajó hoy más de US$ 3 en el mercado de Chicago tras el feriado de ayer, mientras que el trigo ganó alrededor de US$ 10 y el maíz también se acopló en la tendencia positiva.

De esta forma, el contrato de marzo de la oleaginosa retrocedió US$ 3,13 hasta los US$ 500,17 la tonelada, mientras que la posición mayo se contrajo US$ 3,12 para concluir la jornada en US$ 503,76 la tonelada.

Los fundamentos de las bajas radicaron en "las lluvias que se registraron en los últimos días sobre zonas agrícolas del sur de Brasil y, fundamentalmente, sobre áreas productoras de la Argentina", precisó la corredora Granar.

En tanto, sus subproductos finalizaron con un alza en el aceite de US$ 13,67 hasta los US$ 1302,47, y una baja del US$ 17,09 hasta los US$ 430 en el caso del contrato de marzo de la harina, informó la corredora.

MIRÁ TAMBIÉN Jujuy conformó un Consejo Vitivinícola para generar políticas de fomento a la actividad

Por su parte, el trigo avanzó fuertemente US$ 10,11 y concluyó la jornada en US$ 282,56 la tonelada, como consecuencia de "importantes compras de oportunidad de fondos y comerciales, luego de que las cotizaciones del trigo completaran tres semanas bajistas consecutivas bajo la presión de la entrada de la oferta abundante del hemisferio Sur", explicó Granar.

Por último, el maíz en su contrato de marzo aumentó US$ 1,28 y se posicionó en US$ 236,01 la tonelada, en simpatía con las importantes mejoras del trigo y por lluvias que hasta el momento resultaron insuficientes para las necesidades de los cultivos del sur de Brasil, sostuvo Granar. (Télam)