El precio del trigo finalizó hoy con mejoras en el mercado de Chicago, en una jornada en la que las cotizaciones de la soja y el maíz cerraron con alzas en sus contratos cortos y con bajas en las posiciones más alejadas.

El contrato de mayo de la soja subió 0,46 (US$ 2,57) hasta los US$ 552,72 la tonelada, mientras que la posición julio escaló 0,06% (US$ 0,37) para posicionarse en US$ 540,96 la tonelada.

El resto de las posiciones finalizaron con registros negativos.

Las mejoras radicaron en la chance de nuevas compras de la firma china Sinograin en Estados Unidos, en reemplazo de granos que no lograría adquirir en Argentina, y en otra jornada de fuerte apreciación del real frente al dólar.

Los recortes en los precios se debieron a las buenas condiciones meteorológicas sobre el Medio Oeste de EEUU, que le están brindando la posibilidad a los productores de sembrar soja en forma temprana, según un informe de la consultora Granar.

Entre los subproductos de la oleaginosa, el aceite bajó 1,62% (US$ 19,62) hasta los US$ 1.190,48 la tonelada, mientras que la harina ascendió 0,52% (US$ 2,65) para posicionarse en US$ 507,27 la tonelada.

Por su parte, el maíz en su contrato de mayo ganó 0,76% (US$ 1,97) y se ubicó al cierre de la jornada a US$ 258,26 la tonelada, mientras que el resto de las posiciones cerraron con mermas.

Los factores que influyeron en forma alcista fueron la persistente apreciación del real frente al dólar, que les resta competitividad a las exportaciones de Brasil, y la suba del valor del petróleo, precisó Granar.

En tanto que la presión bajista la ejercieron las buenas condiciones ambientales para un rápido progreso de la siembra en Estados Unidos.

Por último, el trigo mejoró 0,81% (US$ 2,02) y finalizó la jornada a US$ 249,67 la tonelada, debido a las acusaciones de Ucrania a Rusia por la paralización reiterada de las inspecciones de buques en la zona del Bósforo.

(Télam)