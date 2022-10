El precio del trigo sube 5,42% (US$ 16,53) pasado el mediodía en el mercado de Chicago, en US$ 304,70 la tonelada, como consecuencia de la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo de exportaciones de granos de la región del Mar Negro.

El gobierno ruso se manifestó en contra de extender un "cordón seguro" para la exportación de granos desde los puertos ucranianos en el contexto del conflicto bélico que ambos países mantienen desde febrero de este año, lo que aumentó la incertidumbre respecto al abastecimiento del cereal a nivel mundial.

También el maíz cotizaba al alza, con un avance del 1,50% (US$ 4,04) hasta los US$ 272,03 la tonelada, mientras que la soja mejoraba 0,32% (US$ 1,65) para ubicarse en US$ 511,56 la tonelada.

En cuanto a los subproductos de la oleaginosa, el aceite saltaba 2,71% (US$ 42,99) a US$ 1.625,66 la tonelada, mientras que la harina caía 0,42% (US$ 1,98) y se posicionaba en US$ 466,93 la tonelada. (Télam)