La soja se mantenía hoy con precios en baja en el Mercado de Chicago como también ocurría con el maíz, mientras seguía repuntando el trigo, informaron las operadoras locales en el primer día del ciclo comercial 2021/2022 para los granos gruesos estadounidenses.

La oleaginosa descendía US$ 1,9 y se vendía a US$ 472,9 por tonelada para noviembre, con lo cual mantenía un valor 57% más elevado que el de hace 15 meses.

Según la operadora Granar, la baja reflejaba “la persistente preocupación de los operadores en torno de los daños que el huracán Ida dejó sobre la infraestructura logística en la zona portuaria de Nueva Orleans, que restringiría las exportaciones que salen por el Golfo de México en los próximos días”.

El aceite de soja, en tanto, bajaba hasta US$ 1.304,2 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 381,7, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado

Los contratos de maíz también marcaban retrocesos, de US$ 2,8, hasta US$ 207,3 la tonelada para entrega en septiembre, precio 75% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

En este caso se teme “que la logística exportadora estadounidense se trabe justo cuando avanza la cosecha del cereal en los Estados del Sur y a pocos días de que la misma se generalice sobre el Medio Oeste”.

Los futuros de trigo, por último, cotizaban con bajas de US$ 0,4 hasta US$ 260,1 la tonelada, también para septiembre, nivel 54% más alto que el de once meses y medio atrás, “en sintonía con el repunte parcial de las cotizaciones en el mercado europeo y gracias a la depreciación que el índice dólar registró en los últimos días, que le brinda alivio a la competitividad del grano estadounidense en el mercado de exportación”, concluyó el análisis de Granar. (Télam)