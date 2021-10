Los mercados de la soja y el trigo presentaron cotizaciones mayormente estables hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) -a pesar de la caída de US$ 5 en el trigo disponible-, mientras que el maíz cotizó sin tendencia definida.

Las ofertas por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, se mantuvieron sin cambios en US$ 350 o $ 34.820 por tonelada.

En tanto, el trigo con entregas inmediata y contractual se comercializó a US$ 225, con una merma de US$ 5 respecto a la rueda de ayer; mientras que las entrega pactadas para noviembre y diciembre se mantuvieron en US$ 230 y US$ 235, respectivamente.

Asimismo, las entregas de enero, febrero y marzo de 2022 se pactaron nuevamente a US$ 240, US$ 243 y US$ 245, respectivamente; y abril subió US$ 1, en US$ 246 por tonelada.

Por su parte, el maíz con entrega inmediata permaneció en US$ 190 por tonelada y la entrega contractual ganó US$ 2 y alcanzó los US$ 192.

Además, se ofrecieron US$ 192 para la entrega en el mes de diciembre, una caída de US$ 3 entre ruedas, mientras que enero de 2022 se mantuvo en US$ 195.

Adicionalmente, las ofertas para entrega en marzo se mantuvo en US$ 195; abril creció US$ 5 hasta los US$ 195; mayo cerró estable en US$ 190; junio cayó US$ 2 hasta los US$ 180; y julio cerró sin cambios en US$ 173.

Por último, el girasol disponible y las entregas entre diciembre y marzo del 2022 se mantuvieron nuevamente en los US$ 450 por tonelada.

(Télam)