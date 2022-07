El potencial acuerdo en torno a la crisis ruso-ucraniana y el clima seco en los Estados Unidos influyeron hoy en los mercados internacionales, y llevaron al trigo a profundizar sus pérdidas en Chicago, mientras el maíz y la soja operaron con tendencia mixta.

Los futuros de trigo consolidaron hoy su cuarta jornada consecutiva con pérdidas, en un contexto en el que crece la expectativa de un potencial acuerdo para reiniciar los embarques de granos en Ucrania, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Las partes siguen reunidas en Estambul con la mediación de Turquía y la ONU, con el ministro de infraestructura ucraniano afirmando que están "definitivamente un paso más cerca" de acordar una reapertura de embarques, recordó la BCR.

De esta forma, el contrato Trigo 09/22 se depreció US$ 5,79 (1,94%) para cerrar en US$ 292,11 la tonelada.

En tanto, en un momento clave para el maíz, el clima seco azota zonas productivas de los Estados Unidos, lo que lleva a ganancias al grueso de las posiciones.

No obstante, la expectativa por el acuerdo entre Rusia y Ucrania limita las ganancias avanzado julio y lleva a pérdidas a la posición más cercana.

El contrato Maíz 07/22 se derrumbó US$ 17,72 (6,08%) hasta US$ 273,61 la tonelada; en cambio, la posición 09/22 subió US$ 1,97 (0,83%) hasta US$ 238,18.

Por su parte, la expectativa de sequía lleva a ganancias en la posición más cercana de la soja: La posición 07/22 subió US$ 7,99 (1,36%) hasta US$ 591,57 la tonelada.

No obstante, ventas técnicas, debilidad en los mercados de petróleo y ventas externas por debajo de lo esperado limitan las ganancias y llevan a pérdidas al resto de las posiciones, como el contrato Soja 08/22, que cayó US$ 4,78 (0,87%) hasta US$ 540,78. (Télam)