El trigo lideró las subas de los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en línea con lo sucedido en Chicago, en una jornada que contó con una menor presencia de la demanda y en la que el interés estuvo focalizado en el cereal.

Por el trigo con descarga desde el 10 de abril, se ofrecieron abiertamente US$ 330 la tonelada, US$ 10 por encima de la víspera; mientras que la posición contractual se ubicó en US$ 325 la tonelada, con una suba de US$ 5.

Respecto al trigo de la cosecha 2022/23, sólo se registraron ofrecimientos para la entrega en enero del próximo año, en US$ 300 la tonelada, US$ 15 por encima del jueves.

Por la soja con entrega disponible y para las fijaciones se ofertaron abiertamente $ 48.700 la tonelada, $700 más que ayer, mientras que en dólares se ofrecieron US$ 435 la tonelada para la mercadería con descarga, con la posición contractual se mantuvo estable en US$ 432.

Luego, la entrega en mayo también alcanzó los US$ 435 la tonelada, una suba de US$ 5 entre ruedas.

En cuanto al maíz con entrega a partir del domingo, la mejor oferta abierta registrada se ubicó en US$ 245 la tonelada, implicando un descenso de US$ 5 respecto al cierre anterior.

Asimismo, las ofertas con entrega en abril se ubicaron en US$ 245 y mayo en US$ 250.

Para la cosecha tardía del cereal, la posición junio se ubicó en US$ 250 y julio y agosto en US$ 240.

Finalmente, se realizaron ofertas abiertas para la campaña 2022/23, con el segmento marzo-abril se ubicó en US$ 230, mientras que las ofertas por la entrega en junio-julio se encontraron en US$ 215.

Por último, el girasol se posicionó en US$ 500 la tonelada. (Télam)