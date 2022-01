Las cotizaciones del trigo, el maíz y la soja disponibles finalizaron la semana estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que los contratos de futuro operaron con tendencia negativa.

De esta manera, el precio de la soja disponible, contractual y para fijaciones fue de US$ 380 la tonelada, sin cambios respecto a la rueda previa.

No obstante, la oferta en moneda local por fijaciones alcanzó los $ 40.000, superando así el valor en dólares en esta postura.

Por el trigo con descarga se mantuvo la oferta en $ 24.000 la tonelada, y los tramos contractual y con entrega en febrero cerraron en US$ 230, una baja de US$ 5 respecto a la jornada anterior.

Asimismo, el contrato de marzo cayó US$ 2 hasta los US$ 235 y el tramo mayo/julio permaneció en US$ 240 la tonelada.

Por otro lado, los ofrecimientos por maíz con descarga inmediata, contractual y con entrega en febrero cotizaron estables en US$ 220.

Además, el contrato de marzo subió US$ 5 hasta los US$ 220 por tonelada; el tramo abril/mayo ganó también US$ 5 hasta los US$ 215; junio retrocedió US$ 5 y finalizó en US$ 195; julio se mantuvo en US$ 190; y agosto cerró nuevamente en US$ 175.

Por último, el girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 culminó a US$ 460 por tonelada, sin variaciones respecto a la jornada previa. (Télam)