El trigo encadenó su tercera semana consecutiva con cierres alcistas en el mercado de Chicago con el salto de casi US$ 11, mientras que la soja y sus subproductos concluyeron la jornada a la baja.

El cereal ganó 4,10% (US$ 10,93) hasta los US$ 277,51 la tonelada, debido al recorte en la estimación de cosecha de Estados Unidos superior a la esperada por los operadores.

Ayer el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) redujo de 46,18 a 44,79 millones de toneladas su estimación sobre la cosecha, contra los 45,72 millones previstos por los privados y los 49,69 millones del ciclo 2020/2021, indicó la corredora de granos Granar.

Además, las existencias al 1 de septiembre las calculó en 48,44 millones de toneladas, debajo de los 50,40 millones proyectados por los operadores y de los 58,73 millones vigentes un año atrás.

La suba también fue impulsada por las sucesivas licitaciones internacionales del cereal y al retraso en la siembra de Rusia, el mayor productor y exportador mundial del grano.

El contrato de noviembre de la soja, por su parte, cayó 0,75% (US$ 3,49) hasta los US$ 458,01 la tonelada, mientras que el de enero lo hizo por 0,71% (US$ 3,31) para ubicarse en US$ 461,68 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las existencias estadounidenses del grano por encima de la esperado por el mercado.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista, con una merma del 0,36% (US$ 1,32) en la harina hasta los US$ 358,24 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,30% (US$ 3,97) para cerrar a US$ 1.292,11 la tonelada.

Según el USDA, el stock casi alcanza las 7 millones de toneladas, mientras que los operadores esperaban en promedio 4,8 millones de toneladas.

Por último, el maíz ganó 0,88% (US$ 1,87) para posicionarse en US$ 213,18 la tonelada, como consecuencia de las subas en el trigo producto de un recorte de la producción estadounidense, lo cual "despeja competencia para el resto de los granos forrajeros, entre ellos, el maíz". (Télam)