El precio del trigo alcanzaba hoy un nuevo máximo en más de nueve años, mientras la soja volvía a repuntar luego del fuerte salto de ayer, reportó esta mañana la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La operadora local Futuros y Opciones (FyO) resaltó a su vez la tendencia ascendente en la cotización del maíz, que anotó dos días seguidos de suba.

Los contratos de trigo con entrega en diciembre avanzaban US$ 4,5 (1,4%), hasta US$ 306,6 por tonelada, ante la “incertidumbre productiva” en los Estados Unidos, según evaluó la BCR.

Además, añadió, “las potenciales restricciones exportadoras en Rusia sostienen aún más las cotizaciones del cereal”.

Desde fines de junio del año pasado, cuando la cotización del trigo anotó un mínimo de US$ 180,8 la tonelada, el grano repuntó casi 70%.

La soja, a su vez, registraba en el mercado estadounidense su quinta alza consecutiva, de 0,4%, y se negociaba para enero a US$ 471,2 la tonelada.

Según la bolsa rosarina, “con el promisorio avance de las ventas externas estadounidenses, la oleaginosa sigue ganando terreno”.

A fines de abril del año pasado la soja tocó un piso de apenas US$ 308 por tonelada, con lo cual el precio actual es un 53% más elevado.

En este marco el aceite de soja se vendía a US$ 1.310,4 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 416,4, ambos para diciembre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Por su parte, el maíz llegaba a los US$ 227,3 la tonelada, valor que no se observaba desde mediados de julio último, tras un incremento diario del 0,4%.

La mejora se debe al freno en el valor del dólar, “que estaba debilitando la competitividad exportadora estadounidense” y a la “fuerte demanda para producción de etanol”, explicó FyO. (Télam)