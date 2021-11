El precio del trigo continuó hoy en alza en el Mercado de Chicago y alcanzó el récord en más de ocho años y medio, US$ 287,8 por tonelada en los contratos para diciembre, mientras las previsiones privadas y públicas proyectan una cosecha nacional de casi 20 millones de toneladas.

El cereal ganó US$ 27 por tonelada en los últimos 30 días, un 10% de avance, con lo que exhibe hoy su valor más elevado desde comienzos del año 2013.

El repunte diario de US$ 3,9 por tonelada es reflejado, aunque en menor medida, en la cotización del maíz, mientras la soja anota un momentáneo retroceso, según el reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La cotización del trigo muestra un incremento de casi 70% desde el piso registrado 14 meses atrás, cuando la incertidumbre mundial por la pandemia de Covid-19 limitó la demanda de los principales compradores.

La entidad rosarina atribuye el raid alcista reciente a “la escasez de suministros mundiales" y a las solicitudes sostenidas con destino a exportación.

Además, "el clima lluvioso en el medio-oeste norteamericano habría limitado el avance de las siembras y evitado que los productores completen toda el área intencionada, dado que ya se encuentra próxima a finalizar la ventana de siembras en Estados Unidos", puntualizó la BCR.

En este contexto, los contratos futuros de la soja caen US$ 0,8, hasta US$ 453,2 la tonelada, mientras el aceite de la oleaginosa se vende a US$ 1.354,4 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 364,8, ambos para diciembre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz se negocian en terreno positivo, por las demoras en la recolección del grano en EEUU, debido a las últimas lluvias en la región del Medio Oeste, según la BCR.

El cereal sube US$ 1,6, hasta US$ 225,3 la tonelada para diciembre, precio 76% más elevado que el de fines de abril del año pasado. (Télam)