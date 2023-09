El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, cuestionó hoy a los partidos políticos que “no reconocen o no conocen” el rol de la industria, y pidió que no se entregue al sector “de manos atadas” al mundo, en la apertura del Día Nacional de la Industria en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, Entre Ríos.

“Creemos que cualquier espacio político que gobierne el país a partir del 10 de diciembre de este año debe reconocer el rol de la industria. Hay muchos que no lo reconocen o no lo conocen”, remarcó Funes de la Rioja en su alocución, acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

En ese marco, cuestionó a aquellos espacios políticos y candidatos que “no lo reconocen o no lo conocen”.

“Hay que impulsar una economía que se integre al mundo, pero corrigiendo las asimetrías, que no nos entreguen de manos atadas porque así tampoco vamos a sobrevivir”, remarcó, e indicó que “lamentablemente, la historia está plagada” de casos donde se procedió con dicha integración “de cualquier manera” y no “racionalmente”.

“Queremos una política industrial que podamos consensuar para que se den las condiciones de un ambiente de inversión. Cuanta más inversión haya; más crecimiento y desarrollo habrá”, enfatizó.

El titular de la UIA, por otra parte, aclaró la posición de la entidad respecto de la suma no remunerativa anunciada el pasado domingo por Massa, remarcando la postura empresaria de que los salarios se negocien mediante paritarias.

Día Nacional de la Industria en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná

“La excepcionalidad de la situación llevó a una decisión que no compartimos, pero una cosa es no compartir y otra es no respetar. Hay muchas cosas que estamos en desacuerdo, pero somos respetuosos de la ley porque creemos en el orden constitucional y el respecto a las instituciones”, manifestó.

Por otro lado, afirmó que si bien existen “desencuentros” con el Gobierno por la regulación de las importaciones, manifestó “entender las razones” detrás de estas medidas.

“Se han tomado también medidas que nos han ayudado, pero tenemos angustias y estas angustias no son por no querer producir sino para producir, no son por suspender el personal y echarlo sino por mantenerlo. A veces uno se expresa o interpreta con demasiada vehemencia, pero el objetivo es construir”, dijo Funes de Rioja, quién valoró la presencia de Massa en el encuentro.

Industria metalurgica

El industrial manifestó la voluntad del sector de construir “políticas de Estado” tanto con el Gobierno como con el Parlamento, y recordó que la visión del empresariado a largo plazo fue volcada en el libro blanco publicado por la entidad.

En ese marco, pidió cambios en materia impositiva: “Tenemos una presión fiscal sobre el sector formal de la economía. Esto genera una fuga hacia la economía informal que compite deslealmente, y distorsiona la economía en su conjunto. Es una cuestión que no la arreglaremos de la noche a la mañana, pero lo tenemos que hacer”, señaló.

“La diferencia del empleo de la industria es que es formal, socialmente protegido y de calidad. No solamente queremos tecnología sino también capital humano, que tenemos, y que queremos tenerlo preparado para este desafío”, subrayó, y concluyó señalando que “sin industria, no hay Nación”.

