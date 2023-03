El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, manifestó hoy que el país podría "tener un sistema más sólido" en materia de electricidad, pero advirtió sobre los problemas generados por la falta de inversión que frenaron "la expansión del sistema de transporte" que "se paralizó a partir de 2015, 2016, y se retomó recién cuando logramos salir de la pandemia, en 2021".

"Esta decisión de no invertir en infraestructura le termina costando muy caro al país, no solo por esta falla (en referencia al corte del servicio el miércoles 1° de marzo), sino porque llega un momento en que no se puede inyectar ni consumir más energía", señaló Yanotti.

Al respecto, sostuvo que "no es cierto" lo que "a veces dicen algunos" respecto a que "la Argentina consume mucha energía", ya que, "en términos de PBI per cápita, consumimos la mitad de los países desarrollados".

MIRÁ TAMBIÉN Ayuda Escolar: cómo gestionarla ante la ANSeS para cobrarla en marzo

"Podríamos tener un sistema más sólido", manifestó en declaraciones a El Destape Radio, en las que planteó que, "lamentablemente, a algunos les molesta que se diga, pero la expansión del sistema de transporte se paralizó a partir de 2015, 2016 y se retomó recién cuando logramos salir de la pandemia en 2021, cuando se empezaron a terminar las obras que habían quedado paralizadas, algunas con un 85%, 90% de avance".

Entre los ejemplos de esas obras, señaló una "muy importante para la zona metropolitana que se llama AMBA I, que demanda una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares" y fortalecería el sistema de transmisión.

MIRÁ TAMBIÉN Inauguran una planta que transforma en energía desechos de un feed-lot de Coronel Suárez

Yanotti explicó que, "en un sistema anillado, cuando falla una línea se dispone de otra, pero como en este caso no tenemos esa otra línea, si falla una nos provoca estos desequilibrios".

El 1° de marzo se produjo un corte masivo de electricidad en gran parte del país desde las 15:59, tras "varias fallas en el sistema interconectado" como consecuencia de que un incendio de campo "perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez", informaron fuentes oficiales.

El servicio de alta tensión de normalizó en el término de tres horas, pero aún subsisten casos puntuales de usuarios que continuaban hoy sin suministro eléctrico, aunque por inconvenientes correspondientes a la distribución y no al transporte. (Télam)