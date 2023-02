El sindicato de trabajadores informáticos manifestó su apoyo al proyecto de ley del monotributo tecnológico, iniciativa que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa, y que busca beneficiar a los profesionales que facturan servicios en el exterior y que participan en competencias internacionales de deportes electrónicos.

Desde el sindicato destacaron que el proyecto permite que “puedan acceder a su sueldo en el país sin perder poder adquisitivo”.

En esa línea, el secretario general de la Asociación Gremial de Computación (AGC), Ezequiel Tosco, afirmó que “esta es una decisión política muy valiente que viene a dar respuesta y a ordenar una demanda que existe desde hace muchos años”.

“El Mono Tech permite retener nuestros talentos en el país y, además, al evitar una triangulación financiera, contribuye a la economía nacional y a la acumulación de divisas”, destacó Tosco.

Asimismo, explicó que “uno de los principales objetivos de la asociación es la creación de un Convenio Colectivo de Trabajo que permita regular a las y los trabajadores de la actividad informática al mismo tiempo que recuperar poder adquisitivo y lograr salarios competitivos, una de las principales razones por las que muchas personas se ven obligadas a buscar trabajo en el exterior”.

Por su parte, el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, destacó que hay que “trabajar con herramientas simples y claras para promover el desarrollo de la actividad de profesionales autónomos y de talentos de diferentes ramas basadas en el conocimiento”.

“Este proyecto del Mono Tech surge de la necesidad de ampliar derechos en un sector con gran dinamismo y con capacidad para generar empleo que, al mismo tiempo, se encuentra en la informalidad”, sostuvo Sujarchuk.

De acuerdo a los datos del último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía, “a fines de 2022 se registraron 142.647 puestos de trabajo en informática con un crecimiento interanual del 6,3%”.

Trabajo independiente

“Este es el sector más dinámico dentro de los servicios basados en el conocimiento, un área estratégica para el país que crece ininterrumpidamente”, indicó el CEP XXI.

Por su lado, Tosco, comentó que “se estima que cientos de miles de profesionales que facturan servicios basados en el conocimiento en el exterior se verán beneficiados con esta medida”.

“Con el sólo hecho de registrarse en las categorías de monotributo que habilitaría el nuevo régimen, las y los trabajadores podrán acceder a una obra social, asignaciones familiares y créditos, entre otros puntos relevantes”, puntualizó el dirigente gremial.

Afirmó que “el Mono Tech va a permitir retener estos talentos en el país y que la economía quede en Argentina”, y precisó que “podrán acceder programadores, informáticos, periodistas, docentes universitarios, gamers, arquitectos, guionistas, traductores y todas aquellas trabajadoras y trabajadores que exporten servicios basados en el conocimiento al exterior”.

Además puntualizó “los requisitos para incorporarse serán residir en Argentina, ser persona humana y que los ingresos de los últimos 12 meses sean inferiores o iguales a una de las tres categorías dispuestas para el nuevo monotributo de hasta U$S 10.000, U$S 20.000 o U$S 30.000 anuales”.

El proyecto de creación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y otro cambiario específico obtuvo a principios de mes dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Cámara de Diputados, con lo cual quedó en condiciones de ser debatido por el plenario cuando se logre destrabar el conflicto generado entre Juntos por el Cambio y el oficialismo como consecuencia de la negativa del interbloque opositor a bajar al recinto mientras siga adelante el debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. (Télam)