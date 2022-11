El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó la carne bovina que va a consumir la Selección argentina como parte de su alimentación durante la 22° edición del Mundial de Fútbol de Qatar.

El Senasa avaló sanitariamente la inocuidad y la calidad de los productos enviados para que consuma el equipo argentino en Qatar; entre ellos, distintos cortes de carne vacuna con y sin hueso, informó hoy el organismo.

Se pueden conseguir en Qatar unos 20 productos provenientes del agro argentino; entre los cuales se destacan los productos cárnicos, cítricos, granarios y frutales, recordó el organismo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), del total de productos agroalimentarios exportados a Qatar en lo que va del año, figuran: maíz (16.175.425 kilos por US$ 4.369.327), cortes de carne ovina (338.258 kg por US$ 1.180.061); y carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (45.902 kilos por US$ 567.352); naranjas (444.540 kilos por US$ 142.980) y porotos (261.640 kilos por US$ 235.186)

MIRÁ TAMBIÉN Comisión retomó debate de proyectos que buscan una solución para los deudores de créditos UVA

También se destacan higos, harina de soja, peras, limones, arroz y mandarinas, todos certificados por el Senasa.

Hoy, los exportadores realizan los envíos a través de vuelos especiales desde Ezeiza que demoran menos de un día en llegar, pero también lo hacen vía marítima, en un lapso de dos meses, cuya calidad y sanidad es certificada por el Senasa.

Durante los meses previos a la pandemia por coronavirus la Argentina acordó la exportación de semen y equinos en pie hacia ese destino a través de varias negociaciones que todavía están vigentes y siguen ganando mercados en el continente asiático, recordó el organismo. (Télam)