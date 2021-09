La actividad pesquera presentó en junio una suba interanual del 108,7%, lo que agregó robustez a los registros positivos de un sector que, en los primeros siete meses de este año, alcanzó exportaciones por más de US$ 1.000 millones, de acuerdo con datos del Indec.

Siguiendo al último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, la pesca fue el sector de la economía local que más creció en junio, tras alcanzar una suba del 108,7% interanual.

De esta manera, logró su registro más alto desde mayo del 2020 cuando protagonizó una escalada del 61,5% interanual y consiguió un indicador positivo por sexta vez en los últimos diez meses, momento en que comenzó la recuperación de la actividad pos caída por la pandemia.

Los buenos guarismos se verificaron también en las exportaciones del sector ya que, en el mes de julio, las ventas de pescados y mariscos sin elaborar crecieron un 119,7% interanual y alcanzaron los US$ 167 millones; mientras que el acumulado enero-julio dio un saldo de US$ 907 millones, una suba anualizada del 11,7%.

En tanto, en la comparación contra 2019, los resultados dieron un incremento exportador en julio del 40% y en el acumulado enero-julio del 7,33%, de acuerdo a datos del Indec sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).

Asimismo, las ventas externas de pescados y mariscos elaborados (que catalogan como Manufacturas de Origen Agropecuaria) aumentaron un 57,1% en julio respecto a igual mes del año anterior; y el acumulado en los primeros siete meses del 2021 fue de US$ 136 millones, un alza del 11,5% respecto a igual período de 2020.

Sumando las ventas de pescados y mariscos sin elaborar y los elaborados, el resultado arroja un total de US$ 1.043 millones exportados entre enero y julio de 2021.

El último EMAE publicado presenta datos de junio y, en tanto, el ICA contiene información hasta julio.

Respecto a las cantidades, en el primer semestre del año se exportaron 261.485 toneladas de productos pesqueros, una suba del 2,8% respecto a igual período del año anterior, de acuerdo a un Informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El documento detalló que las especies más comercializadas al exterior fueron el calamar Illex por un total de 102.462 toneladas (US$ 209.613.000); el langostino por 59.495 toneladas (US$ 407.789.000); y la merluza Hubbsi con 47.051,5 toneladas (US$ 106.625.000).

Se destaca que Argentina tiene una alta presencia en el comercio de langostinos y camarones, después de lograr en 2020 ser el 5º exportador mundial con una participación del 5% del mercado.

Por su parte, los principales destinos de exportación en el primer semestre de este año fueron España que compró por un total de US$ 172.712.000; China por US$ 86.090.000; Estados Unidos, US$ 81.046.000; Corea del Sur, US$ 68.322.000; Tailandia, US$ 54.147.000; e Italia por US$ 49.552.000.

De esta forma, España acaparó el 21% de las compras; China el 10%; Estados Unidos el 8%; Corea del Sur el 7%; y Tailandia el 6%, de acuerdo a datos de la Fundación FADA.

“El complejo pesquero exportó durante los primeros seis meses de 2021 dichos productos a 60 países, siendo el segundo complejo con mayor cantidad de destinos para el período”, destacó el trabajo de FADA.

En cuanto a los precios, tanto camarones y langostinos (crustáceos), merluza (pescado) y calamares y potas (moluscos), presentaron un valor FOB inferior en durante el primer semestre de 2021 contra igual período de 2020, consignó FADA.

Por último, “teniendo en cuenta las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, el complejo pesquero explicó el 3,3% de las mismas en el primer semestre, siendo el quinto complejo de importancia a nivel cadenas”, ponderó FADA. (Télam)

