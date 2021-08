La balanza comercial de autopartes marcó un déficit de US$ 3.529 millones durante el primer semestre del año, con un incremento de 64,1% respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo con un reporte de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes difundido hoy..

La entidad señaló hoy que este incremento se debió principalmente a un aumento en las importaciones que "se correlaciona con la suba en la producción de vehículos", por lo cual incrementaron su demanda de autopartes.

Las importaciones pasaron de US$ 2.599 millones durante el 1° semestre de 2020 a US$ 4.189 millones en el mismo periodo de 2021 (+61,2%).

Este valor es cercano al total acumulado en todo el año 2020 por US$ 4.898 millones, año en el que se registró el menor valor de los últimos 14 años, en gran parte, debido al contexto extraordinario por el que se atravesó debido a la pandemia, que provocó una caída y la suspensión de la actividad a nivel general.

MIRÁ TAMBIÉN Anuncian presencia del flamante secretario de Hacienda en seminario de seguros de vida y de retiro

Por su parte, las exportaciones también registraron un aumento de 47%, por un monto total de US$ 660 millones en los primeros seis meses de 2021.

Afac destacó que en el primer semestre la producción tuvo un incremento sensiblemente superior del 123,9% hasta alcanzar las 193.580 unidades fabricadas, lo cual se explica por la suba no deseada de stocks de insumos productivos importados durante la pandemia en el segundo trimestre de 2020.

Respecto al origen de las compras, los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de USD 1.086 millones, con importaciones locales por US$ 1.520 millones, y la Unión Europea, con un saldo negativo de US$ 790 millones con US$ 856 millones de importaciones.

Siguen entre los principales proveedores Tailandia, con US$ 489 millones de saldo deficitario y China, acumulando un déficit de US$ 354 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Capacitan a comunidades originarias de la Puna jujeña en monitoreo ambiental

(Télam)