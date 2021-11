El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, aseguró hoy que "se están discutiendo" los programas que se aplicarán en el caso de cerrar un acuerdo con el organismo internacional, con el espíritu de evitar recesiones y pensar en el crecimiento de la economía.

"Con el FMI se está discutiendo el esqueleto de los programas. Está claro que la Argentina no va a poder pagarle en estas condiciones. Lo importante es tener un programa en el que uno tenga la certeza de que no va a generar una nueva recesión y no va a eliminar este crecimiento", señaló Chodos durante una entrevista en El Destape Radio.

En este sentido, añadió que hay que "defender el futuro de los argentinos”, y remarcó que “en el corazón del mandato de 2019 está arreglar el problema de endeudamiento que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri. Es lo que le toca al peronismo en general".

En cuanto al contenido que tendrá un eventual acuerdo con el FMI, admitió que "los fondos del nuevo programa van a financiar los vencimientos del programa anterior".

"El FMI, técnicamente, no tiene las lógicas modernas, entonces no hay refinanciación y tampoco técnicamente hay default; vos tenés un nuevo financiamiento para pagar los vencimientos existentes. En el nuevo financiamiento tenés que tener un cronograma que lo sustente", explicó el funcionario.

Chodos indicó que, entre otros temas, se discute "el sendero fiscal, las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de recaudación y tipo de cambio".

“Hay un diálogo que sirve y funciona y va en la dirección de cuáles son las características y por dónde la Argentina podría salir. Por eso son tan importantes las reuniones del G20, para ir generando mayor masa crítica de comprensión”, subrayó el representante ante el FMI.

En cuanto a las declaraciones de Macri respecto al uso discrecional de los fondos desembolsados por el FMI para pagarle a bancos que temían una llegada del kirchnerismo, afirmó que "la mitad fue para pagar deuda insustentable y la otra mitad para financiar activos externos".

Al respecto, añadió que “estaban defendiendo políticas determinadas que estaban en la causa de la insustentabilidad”, y añadió que “lo que se presentó como problema real era la crisis de confianza cuando claramente el problema pasaba por otro lado”.

“(Para Macri) 'Arreglar en cinco minutos' significa firmar un contrato de adhesión a lo que te den. Contra los recursos te firmo lo que digas; yo firmo el número y vos mirá la letra. Y la letra no te calienta porque estás fijándote en los números”, concluyó Chodos. (Télam)