El representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, aseguró hoy que la Argentina seguirá "dando pelea" para evitar que el organismo multilateral continúe con el cobro de las sobretasas sobre los préstamos pendientes de pago que superen el 187,5% de la cuota de un país.

"La Argentina sigue la pelea sobre las sobretasas y la va a seguir dando. No tiene ningún tipo de justificación", indicó Chodos en declaraciones a la radio FM Urbana Play.

Para el principal negociador de la deuda con el FMI, las sobretasas no corresponden a "una decisión política de cada gobierno, sino a una definición global del FMI" y se trata de "una pelea" que -indicó- "vamos a seguir dando, vamos a seguir generando conciencia y hay un montón de países que se van arrimando".

El organismo cobra una tasa de 200 puntos básicos, o 2 puntos porcentuales, sobre los préstamos pendientes de pago que superen el 187,5% de la cuota de un país.

Chodos, además, destacó que "es un hecho inédito que el acuerdo pase por el Congreso cuando los 22 programas anteriores fueron cerrados a espaldas del Congreso".

"Mi percepción es que hay un debate y un consenso social necesario, y, al final del día, se va generar la visión social de que el acuerdo es lo más positivo para el país", opinó el funcionario.

En cuanto a las revisiones de las cuentas públicas que el FMI realizará trimestralmente, aclaró que esas auditorías "no serán sobre la economía argentina sino sobre lo que te comprometés a hacer".

"Son los pasos previos a cada uno de los desembolsos, van a estar mirando los indicadores más importantes. Es común en los países que tienen un programa con el Fondo vigente", indicó Chodos.

En este sentido, añadió que. "si uno firma en cinco minutos a tientas y a locas, cada revisión es un parto" y sostuvo que ,"dentro de este marco, es clave tener revisiones relativamente cómodas y confortables sobre cuestiones estables".

"A mí tampoco me parece que un acuerdo con el FMI sea algo para festejar, es una tragedia. El mejor acuerdo es genial tenerlo y sería mejor no tenerlo para no tener que intentarlos, y sería genial que no estén las revisiones trimestrales, y que la Argentina no tenga esta exposición; pero ocurrió", reflexionó el funcionario.

Chodos también admitió que la Argentina "está peleando para ser beneficiaria de los fondos que destinará el FMI para para ayudar a los países a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad".

Un nuevo fondo fiduciario de US$ 50.000 millones podría ayudar a países de ingreso bajo y a países de ingreso mediano vulnerables a desarrollar mayor resiliencia a los shocks de la balanza de pagos y garantizar una recuperación sostenible. (Télam)