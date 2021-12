El acuerdo de precios en cinco cortes de carne para las fiestas navideñas "está funcionando muy bien", afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en una entrevista exclusiva con Télam.

- T: En estos días está vigente el acuerdo de precios en cinco cortes de carne para las Fiestas, ¿cómo está funcionando?

- RF: Estamos muy bien, inclusive en las provincias los supermercados que era donde más teníamos miedo, las cadenas que han solicitado el abastecimiento lo han tenido y en las cadenas de Capital y Gran Buenos Aires el programa está funcionando muy bien; hemos visitado 100 locales y el informe que tengo es que sacando dos locales de Jumbo estaba todo señalizado, los cortes ofertados y la gente comprando.

Quiero destacar el trabajo de Julián Domínguez como Ministro de Agricultura, que trabajó en línea con nosotros con los frigoríficos exportadores para asegurar una parte de este abastecimiento a estos precios de los cinco cortes. La otra parte la hacen las grandes cadenas de supermercados que tienen faena y abastecimiento propio de carne, y entre los dos hasta ahora se está cubriendo bien la demanda de estos cortes.

Estamos conversando con Agricultura, tanto Domínguez como yo tenemos la visión de que la carne es un consumo esencial para los argentinos no sólo por la proteína sino que forma parte de la calidad de vida de los argentinos, es un legado del peronismo también el acceso a la carne masivo y estamos trabajando para compatibilizar el abastecimiento del mercado interno, que requiere 2,4 millones de toneladas por año para un consumo que supere los 50 kilos per cápita por año, con exportar también un nivel razonable.

- T: ¿Qué ocurrirá el año próximo con los siete cortes de carne a precios populares?

- RF: Estamos tratando de asegurar los siete cortes no exportables que lleguen también masivamente y que puedan estar al acceso de todos. No nos olvidemos que la carne ha sufrido un incremento de precios muy grande, así como el índice de alimentos ha tenido una baja, una parte importante por la cual esa baja no fue más pronunciada tiene que ver con la suba del precio de la carne que inclusive se va a reflejar ahora en el índice de diciembre, y sobre eso estamos trabajando.

Es una tarea difícil hacer compatible en un país que exporta alimentos y en un momento de precios internacionales muy altos el abastecimiento del mercado interno, pero este es un compromiso del presidente (Alberto Fernández), del Gobierno, del ministro de Agricultura y mío, y en ese sentido estamos los dos trabajando para alcanzar ese objetivo.

Una primera muestra con algún grado de éxito es lo que está pasando ahora con los cortes cuidados para las Fiestas, que está funcionando bien. Si realmente las evaluaciones dan bien lo vamos a tener firme en Año Nuevo. Este es un primer paso y sobre eso vamos a caminar. (Télam)