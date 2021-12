El presidente Alberto Fernández advirtió que será "inflexible" en el cuidado de los precios de la canasta básica y afirmó que negociará con "pulso firme" ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al participar hoy en el acto de cierre de la 27° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), en Parque Norte, el jefe del Estado reseñó que "hay problemas globales con la inflación" y en el país "afecta seriamente", pero alertó que "no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias mediante aumentos en los precios".

"Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo. Veo con preocupación el aumento irracional del precio de los alimentos, aun sabiendo que hay factores exógenos que inciden. Igual es mi preocupación con el precio de los insumos de la construcción. Seré inflexible con quienes se abusan en este contexto", resumió.

Sobre el FMI, dijo que el Gobierno sigue negociando "a paso seguro y con el pulso firme. Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos tres años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri", remarcó el jefe del Estado.

MIRÁ TAMBIÉN Con el Programa Mendoza Activa 3 se esperan conseguir $70.000 millones en inversiones

"Afrontaremos las deudas que otros generaron, pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste", sostuvo Fernández, para luego ratificar que la semana próxima funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central se reunirán en Washington con el staff del organismo para avanzar en las negociaciones, bajo la supervisión del titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, desde Buenos Aires.

"Cuando somos enérgicos con nuestros acreedores demostramos nuestra seriedad. Nada serio puede resolverse en cinco minutos", enfatizó.

Click to enlarge A fallback.

Para Fernández, "el problema de la deuda externa no es un problema del gobierno de Alberto Fernández, es de la Argentina", y apuntó que "no trabajamos para sacarnos el problema de encima. Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino".

El mandatario abogó por "crecer para cumplir los compromisos asumidos", porque "cualquier otra lógica solo es una quimera".

MIRÁ TAMBIÉN Fernández dijo que será inflexible con los precios y negociará con pulso firme ante el FMI

Fernández admitió que "lograr un acuerdo que permita el desarrollo argentino requiere de mucho trabajo. Ese trabajo es la mejor inversión que podemos hacer por la Argentina y por las próximas generaciones".

Además, el jefe de Estado adelantó que en las próximas semanas firmará un decreto para la creación de un Proyecto Productivo 2030, que tendrá por objetivo generar nuevos empleos, potenciar las exportaciones, el conocimiento y el desarrollo de nuevas industrias.

También afirmó que se están "recuperando un mercado interno fuerte y las exportaciones" y sostuvo que para el Gobierno "no hay una antinomia" entre ambas vertientes.

"No siempre el capitalismo está dominado por la especulación financiera; queremos un capitalismo de producción, con empleos bien remunerados, con fuerte inclusión social y movilidad social ascendente", señaló Fernández.

El Presidente remarcó que "la Argentina está atravesando un claro proceso de recuperación económica" y subrayó que "todos los procesos de producción requieren de un Estado activo".

En ese sentido contó que "los daños generados por la caída que nuestro PBI padeció en 2020 ya se superarán con el crecimiento que vivimos", y adelantó que "a inicios del año próximo la actividad industrial habrá recuperado lo que se perdió desde los inicios de la crisis de 2018 y 2019".

"Tenemos el firme propósito de que la Argentina avance con el trabajo en el corazón", manifestó, pero hace falta "generar empleo sostenible en el tiempo", añadió.

En ese línea expuso que la "Argentina necesita claridad" y el programa plurianual que el Gobierno enviará al Congreso "traza la política macroeconómica que es posible llevar adelante y que generará resultados positivos" para el país.

"El desarrollo debe llegar a todos, debe beneficiar a todos los argentinos; ser un crecimiento con inclusión, justo, reparador socialmente; en esa tarea debemos trabajar armónicamente", puntualizó Fernández.

Finalmente, destacó que "desde agosto de 2020 se crearon 120.000 empleos formales, de los cuales una gran parte son de la industria", lo cual, aseguró, es "el resultado de la iniciativas del sector privado y las políticas públicas". (Télam)