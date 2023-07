El presidente de YPF, Pablo González, cuestionó hoy la política energética llevada a cabo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y señaló que la firma petrolera estatal “se cayó a pedazos” durante ese periodo.

“YPF se cayó a pedazos entre 2015 y 2019. Se van a tener que resignar que (ahora) estos son los números: venimos creciendo, bajamos la deuda y tenemos proyectos de expansión”, afirmó González esta mañana en una entrevista con la radio AM 530.

MIRÁ TAMBIÉN Aduana incautó equipos de análisis de sangre que ingresaron de forma irregular al país

González agregó que “durante cuatro años en YPF el macrismo subió la deuda en US$ 2.000 millones y cayó la producción entre 11% y 15%.

YPF

“Ellos ahora no hablan de YPF porque el año pasado ganamos US$ 2.200 millones y aumentamos la producción. El costo de desarrollo (en Vaca Muerta) era de US$ 16 por barril en 2019, y ahora de US$ 8. Bajó 50% y está en los mismos niveles de Estados Unidos, donde se inventó el fracking”, precisó.

MIRÁ TAMBIÉN Continúan las conversaciones con el FMI durante el fin de semana para alcanzar un acuerdo

Y añadió que la compañía posee “un crecimiento interanual del no convencional del 30%”, que pasó desde el inicio de su gestión “de 226.000 barriles diarios a 267.000”.

Además, afirmó que en Vaca Muerta “las grandes compañías del mundo vinieron entre 2014 y 2015”, mientras que “entre 2015 y 2019 no vino ninguna empresa del mundo a invertir”.

ExxonMobil oleoducto

“Los que son profetas del liberalismo y hablan de que supuestamente son los que trabajan para abrir mercados no trajeron a nadie”, dijo el presidente de la petrolera estatal.

Por otro lado, González se diferenció señalando que, desde su visión, el petróleo y el gas son “un recurso estratégico nacional”, a comparación de la ex administración que, según su mirada, lo consideraban como “un mero commodity”.

Por otro lado, el presidente de YPF destacó la reciente inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) al señalar: “Nosotros nos dimos cuenta de que había que hacer un gasoducto".

Inauguración oficial del Gasoducto Néstor Kirchner

"Es una mentira lo que dijo Macri sobre que había dejado todo listo el financiamiento y sólo había que apretar la tecla ´enter”, manifestó.

También señaló que el exministro de Energía, Juan José Aranguren, “tenía una visión cortoplacista” pues, afirmó, “como el crudo estaba barato a nivel internacional en ese momento, prefería importarlo y no invertir en desarrollo de pozos”.

Al destacar los desarrollos de YPF en litio y energías renovables, recordó que la división Y-TEC comenzará a producir celdas para batería de litio en septiembre próximo y apuntó que "es un activo que vamos a poner a disposición de los gobernadores del triángulo de litio para que le agreguen valor”.

Y-TEC

González dijo que aspira a que la compañía se convierta el año próximo en la “primera productora de energía renovable” del país, a través de la subsidiaria YPF Luz.

También destacó el proyecto de santacruceño de Palermo Aike, considerada como la “segunda Vaca Muerta" y ratificó que su perforación comenzará “en agosto”.

“La agencia de energía de Estados Unidos que, en 2013, decía que en Vaca Muerta hay 300 trillones de pies cúbicos de gas, dice que en Palermo Aike, hay 130 trillones”, señaló González.

Gasoducto

Asimismo, subrayó que el año próximo “no habrá déficit energético” pues el GPNK permitirá “ahorrar US$ 4.300 millones”, y las exportaciones de la compañía a Chile generarán “un ingreso de divisas de US$ 3.000 millones”.

González valoró la relación de “confianza” con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y la calificó como “una persona con la cual es muy fácil trabajar”, contrastando con el extitular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

“La verdad era imposible trabajar con este chico Guzmán. Era muy difícil porque tiene menos vereda que Venecia”, cuestionó el presidente de YPF. (Télam)