(Por Juan Manuel Colombo).- El precio internacional del trigo resignó 10,15%, lo que significó pérdidas por más de US$ 40 en el mercado de Chicago, en una semana marcada por la volatilidad por la posibilidad de la creación de un "corredor seguro" que facilite la exportación de los granos ucranianos paralizada desde que comenzó la guerra con Rusia.

Si bien el que más sintió la volatilidad de precios fue el trigo (perdió US$ 43,18 al pasar de US$ 425,31 a US$ 382,13 la tonelada al cierre de ayer en la plaza bursátil estadounidense), también se vieron afectados el maíz, que bajó 6,46%; y la soja, 2%.

La posibilidad de que se concrete la creación de un "corredor seguro" que posibilite la exportación de granos y subproductos ucranianos se convirtió en el principal "driver" bajista, ya que desde el comienzo de la invasión rusa, sus puertos se paralizaron y los despachos fueron cancelados e imposibilitados de ser comercializados.

A partir del martes, este potencial alivio a la oferta mundial de granos comenzó a tomar forma, sobre todo desde que Rusia mostró disposición para permitir la salida de los granos y Turquía tomó un mayor protagonismo como garante del control.

MIRÁ TAMBIÉN Desde Washington hasta un canguro, curiosidades y sorpresas de los billetes argentinos

Durante la semana, se conoció que el 8 de junio el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, viajará a Turquía para discutir el despliegue de “corredores seguros” para el transporte de cereales ucranianos, según informó su par turco, Mevlüt Cavusoglu.

Para Cavusoglu, la instauración de corredores seguros para el transporte de cereales “es la cuestión más importante” y, para ello, se buscará “crear un centro de observación de corredores en Estambul”, señaló la corredora de granos Granar.

De hecho, esta iniciativa fue apoyada desde el gobierno estadounidense, quienes indicaron su apoyo a "los esfuerzos diplomáticos de nuestros aliados turcos para poner fin a esta guerra, principalmente para reducir la violencia y, al mismo tiempo, para encontrar formas de facilitar la exportación de alimentos, incluido el trigo ucraniano”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

No obstante, las posibilidades de que esto se concrete dependerá de las intenciones tanto de Rusia y Ucrania, y que se cumplan algunos requisitos demandados por las partes, como la intención del Kremlin de que se levanten algunas sanciones.

MIRÁ TAMBIÉN Presente en 52 billetes y 13 monedas, San Martín regresa a la numismática argentina

Muchos países del mundo están interesados en que se retomen las exportaciones de trigo ucraniano, en especial países africanos, que ven afectada su seguridad alimentaria, debido a su peso dentro del comercio mundial del cereal.

En diálogo con Télam, el economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Guido D'Angelo, repasó la importancia de Ucrania en lo que es la exportación de granos.

En el trigo representa 12% de las exportaciones mundiales, mientras que en maíz alcanza 16% y en aceite de girasol 50%.

Según D'Angelo, se estima que en los puertos ucranianos sobre el Mar Negro, ninguno de ellos operativos por el momento, hay 4,5 millones de toneladas de granos retenidos.

Asimismo, agregó, antes de que comience el conflicto bélico se preveía que Ucrania exportara este año unas 24 millones de toneladas.

No obstante, a la fecha solo despachó tres millones de toneladas, de las cuales 2,5 millones fueron embarcadas previo a la guerra.

Sin embargo, el economista de la BCR remarcó que "todavía esta cosecha no comenzó en el país europeo, sino que está a punto. Hay dos preguntas claves: la primera es que se están proyectando mermas de entre el 20% y el 30% en la producción".

"De una producción estimada en un momento de 30 millones vamos a pasar a tener 20 millones, por lo tanto es una incógnita cuánto se va a exportar", mientras que la otra recae sobre el estado de la infraestructura productiva y logística ucraniana, completó.

Esta situación repercute en la Argentina, sobre todo en el interés de mercados no tradicionales para el trigo argentino, ya que las exportaciones de los últimos seis meses fueron récord en volumen con 12,7 millones de toneladas despachadas por un monto de US$ 3.740 millones, cuyo principal destino fueron, justamente, países africanos.

Por su parte, el director de la consultora Agritrend, Gustavo López, opinó que el mercado se encuentra "muy sensible a cualquier tipo de noticias provenientes de Rusia y Ucrania", más allá de que los fundamentos que siguen pesando en el mercado son "una demanda sostenida y una oferta restringida" a nivel mundial.

En cuanto al accionar del mercado, López consideró que "hoy se tiene que ver más que nada el mediano de plazo. Desde el punto de vista estructural el mercado sigue mostrando que está muy sano y que los precios tienen correlación con el tiempo".

"De hecho los futuros no bajaron tanto, sino más bien las posiciones más cercanas. Pero, de todas maneras, hay muchísima volatilidad y es momento de ir cubriendo posiciones", concluyó. (Télam)