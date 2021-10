Los mercados del maíz y el trigo animaron hoy la rueda de negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con subas de US$ 5 en el trigo disponible hasta los US$ 230 y mejoras en los segmentos del maíz tardío.

Las entregas inmediata, contractual y para fijaciones de soja se ubicaron en US$ 350 o $ 34.810 la tonelada, unos $ 200 por debajo de la oferta del día de ayer.

A su vez, el trigo con entrega inmediata y contractual se comercializaron a US$ 230, una suba de US$ 5 sobre la ronda previa; mientras que la entrega en el mes de noviembre se ubicó en US$ 230, una mejora de US$ 5.

Además, la entrega en el mes de diciembre permaneció en US$ 235; enero mejoró hasta US$ 240; febrero, US$ 243; y marzo en US$ 245.

En tanto, la entrega inmediata del maíz se mantuvo en los US$ 190 por tonelada, y las entregas en diciembre y enero permanecieron en los US$ 195 por tonelada.

Asimismo, la oferta para las entregas en marzo y entre el 15/3 y el 15/4 cerraron en US$ 195, y abril en US$ 190.

La entrega en mayo mejoró US$ 5 entre ruedas; junio subió US$ 7 hasta los US$ 182 por tonelada, y julio escaló US$ 3 hasta los US$ 173.

Por último, el girasol disponible se mantuvo en los US$ 450 por tonelada. (Télam)