Las cotizaciones de los principales granos cerraron hoy con bajas en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el retroceso de más de US$ 9,5 que marcó el precio del trigo, para quedar en US$ 269,88 por tonelada.

El contrato de septiembre de la soja retrocedió 0,50% (US$ 2,57) hasta los US$ 503,02 la tonelada, mientras que la posición noviembre cayó 0,49% (US$ 2,48) para ubicarse al cierre de la jornada en US$ 500,27 la tonelada.

Los fundamentos del retroceso radicaron en "una toma de ganancias de los fondos de inversión en medio de una jornada negativa en Wall Street, atribuida a malos indicadores de la economía estadounidense y al temor por los rebrotes de Covid que está generando la variante Delta", indicó la corredora de granos Granar.

No obstante, las bajas se vieron limitadas por la desmejora de los cultivos estadounidenses relevada ayer por el USDA y por las nuevas confirmaciones de ventas externas (198.000 toneladas para China y 132.000 toneladas para destinos desconocidos).

El aceite acompañó la merma del poroto, con una baja del 1,18% (US$ 16,53) para cerrar a US$ 1.378,75 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,19% (US$ 0,77) para concluir la jornada a US$ 396,93 la tonelada.

Por su parte, el trigo retrocedió 3,41% (US$ 9,55) y se posicionó en US$ 269,88 la tonelada, como consecuencia de que "las fuertes subas acumuladas en las últimas semanas como reflejo de las menores cosechas previstas en Estados Unidos, Canadá y Rusia comenzaron a tensar la relación con la demanda".

Esa situación, sumada a la masiva entrada de la cosecha del hemisferio norte en el circuito comercial –más allá de los recortes, este es el momento de mayor ingreso de trigo en el mercado– decantaron hoy en una corrección de precios

Por último, el maíz bajó 1,15% (US$ 2,56) y cerró a US$ 219,77 la tonelada, debido a las ventas de los fondos en medio de una liquidación de contratos y retiro de ganancias bastante generalizado por la caída de los principales indicadores de Wall Street, señaló Granar. (Télam)